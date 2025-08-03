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  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Philips серія 5400Автоматична кавомашина

EP5447/90

4.7
| (334) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, як-от еспресо, кава, капучино та лате-мак’ято, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*
Переглянути всі переваги

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

  • Молочна система LatteGo

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice" + 4 профілі користувачів

  • Сенсорний дисплей

Насолоджуйтеся 12 видами кавових напоїв, зокрема кавою з молоком

Насолоджуйтеся 12 видами кавових напоїв, зокрема кавою з молоком

У різні моменти хочеться різної кави – від міцного еспресо до приємного капучино. Ця повністю автоматична еспресо кавомашина миттєво забезпечує ідеальні результати без жодних проблем.

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею

Між вами й наступною чашкою смачної кави немає жодних перешкод завдяки нашому простому в користуванні дисплею. Виконавши кілька кроків, ви можете легко налаштувати смак напою зі свіжих зерен й одразу насолодитися ним.

Регулюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

Регулюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

334

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

03/08/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова помічниця готує смачнючу каву

Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло

Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

20/10/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Кофемашина имеет много функций

Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.

Плюси

Очень вкусный кофе

Мінуси

Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

29/05/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.

Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.

Плюси

Рекомендую всім у кого немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).

      2. За температури 70–82°C.

      3. З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.