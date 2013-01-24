12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
У різні моменти хочеться різної кави – від міцної еспресо до приємного капучіно. Ця повністю автоматична еспресо кавомашина миттєво забезпечує ідеальні результати без жодних проблем.
Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.
Між вами й наступною чашкою смачної кави немає жодних перешкод завдяки нашому простому в користуванні дисплею. Виконавши кілька кроків, ви можете легко налаштувати смак напою зі свіжих зерен й одразу насолодитися ним.
Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.
Підсилюйте інтенсивність напою за допомогою функції додаткової дози регулятора кави, що додає потужного смаку без гіркоти.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Для зручності контейнер для меленої кави і лоток для крапель LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Ваша кава у центрі уваги завдяки елегантному дизайну пристрою. Хромована передня частина забезпечує першокласне тло для кожної чашки кави і додає кухні стильного вигляду.
Насолоджуйтеся щоразу улюбленою кавою завдяки чотирьом профілям користувача, які зберігають ваші персоналізовані рецепти. Додатковий профіль гостя дозволяє вашим відвідувачам смакувати каву саме так, як їм це подобається, без зміни ваших налаштувань.
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Обслуговування
Надійність
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