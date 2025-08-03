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Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice" + 4 профілі користувачів
Сенсорний дисплей
У різні моменти хочеться різної кави – від міцного еспресо до приємного капучино. Ця повністю автоматична еспресо кавомашина миттєво забезпечує ідеальні результати без жодних проблем.
Між вами й наступною чашкою смачної кави немає жодних перешкод завдяки нашому простому в користуванні дисплею. Виконавши кілька кроків, ви можете легко налаштувати смак напою зі свіжих зерен й одразу насолодитися ним.
Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.
4.7
з 5
334
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Juliazp
03/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Чудова помічниця готує смачнючу каву
Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло
Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Кофенаркоманка 43
20/10/2024
Україна
Перевірений покупець
Кофемашина имеет много функций
Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.
Плюси
Очень вкусный кофе
Мінуси
Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Десерт
29/05/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.
Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.
Плюси
Рекомендую всім у кого немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.