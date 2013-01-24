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Philips 5400 Series

Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP5447/90
Загальна оцінка / 5
  • 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
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    Philips 5400 Series Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP5447/90
    Загальна оцінка / 5

    12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    Philips 5400 Series Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    Philips 5400 Series Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

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      12 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • 12 видів напоїв
      • Молочне рішення LatteGo
      • Хром
      • TFT-дисплей
      Насолоджуйтеся 12 видами кавових напоїв, зокрема кавою з молоком

      Насолоджуйтеся 12 видами кавових напоїв, зокрема кавою з молоком

      У різні моменти хочеться різної кави – від міцної еспресо до приємного капучіно. Ця повністю автоматична еспресо кавомашина миттєво забезпечує ідеальні результати без жодних проблем.

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею

      Між вами й наступною чашкою смачної кави немає жодних перешкод завдяки нашому простому в користуванні дисплею. Виконавши кілька кроків, ви можете легко налаштувати смак напою зі свіжих зерен й одразу насолодитися ним.

      Регулюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

      Регулюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

      Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.

      Ще більше смаку завдяки функції додаткової дози

      Ще більше смаку завдяки функції додаткової дози

      Підсилюйте інтенсивність напою за допомогою функції додаткової дози регулятора кави, що додає потужного смаку без гіркоти.

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      Неймовірно легко чистити завдяки LatteGo: 2 частини, жодних трубок

      Неймовірно легко чистити завдяки LatteGo: 2 частини, жодних трубок

      Для зручності контейнер для меленої кави і лоток для крапель LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Високоефективний елегантний апарат, створений для вашої кухні

      Високоефективний елегантний апарат, створений для вашої кухні

      Ваша кава у центрі уваги завдяки елегантному дизайну пристрою. Хромована передня частина забезпечує першокласне тло для кожної чашки кави і додає кухні стильного вигляду.

      Ваш ідеальний напій щоразу завдяки 4 профілям користувача

      Насолоджуйтеся щоразу улюбленою кавою завдяки чотирьом профілям користувача, які зберігають ваші персоналізовані рецепти. Додатковий профіль гостя дозволяє вашим відвідувачам смакувати каву саме так, як їм це подобається, без зміни ваших налаштувань.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Загальні специфікації

        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Тип дисплея
        TFT
        Регульована висота носика
        85–145  мм
        Молочне рішення
        LatteGo
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Лоток для крапель
        • LatteGo

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,26  л
        Ємність контейнера для відходів
        12  порції
        Частота
        50  Гц
        Напруга
        230  В
        Колір (кольори)
        Чорний
        Покриття корпусу
        Хромоване
        Довжина шнура
        100  см
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Фронтальний доступ
        Вага виробу
        8  кг
        Розміри виробу
        246x372x433  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        275  г
        Ємність резервуара для води
        1,8  л
        Тиск помпи
        15  бар

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Профілі користувачів
        • 4
        • Гість
        Налаштування температури
        3
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Кава
        • Американо
        • Капучіно
        • Лате макіато
        • Флет-вайт
        • Кава з молоком
        • Кава лате
        • Кафе крема
        • Рістрето
        • Еспресо лунго
        • Функція дорожнього кухля
        • Спінене молоко
        • Гаряча вода
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        так
        Видалення накипу за вказівками
        так
        AquaClean
        Так

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        • Фільтр AquaClean
        • Трубка для жиру
        • Кришка для зберігання LatteGo

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Еко-режим
        Так
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  Вт
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        > 95%

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        S5400
        PHI 5400 LatteGo

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            • На основі тестування серед користувачів у Німеччині для повністю автоматичних еспресо кавомашин (2018).
            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • за температури 70–82 °C

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