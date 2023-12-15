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    • Найпростіший спосіб насолодитися гарячою та холодною кавою Найпростіший спосіб насолодитися гарячою та холодною кавою Найпростіший спосіб насолодитися гарячою та холодною кавою
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      Серія 5500 Повністю автоматична еспресо кавомашина

      EP5547/90

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      Найпростіший спосіб насолодитися гарячою та холодною кавою

      Вибирайте з-поміж 20 смачних рецептів кави на кавоварці LatteGo 5500. Від молочного лате до освіжаючої кави з льодом — кожен напій готується за ідеальної температури і має неймовірний аромат і пінку. LatteGo забезпечує ніжну однорідну пінку, при цьому її легко чистити.

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      Серія 5500 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      цей продукт
      Серія 5500
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      Серія 5500

      Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Найпростіший спосіб насолодитися гарячою та холодною кавою

      Молочну систему LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • 20 видів напоїв
      • LatteGo
      • Чорний хром
      Насолоджуйтесь 20 видами гарячих та холодних напоїв, доступних для приготування з екрану керування кавомашиною.

      Насолоджуйтесь 20 видами гарячих та холодних напоїв, доступних для приготування з екрану керування кавомашиною.

      Наші 20 рецептів включають напої, які зігрівають душу, такі як еспресо, лате та капучино, а також освіжаючу каву з льодом. Ми вдосконалили нашу систему заварювання так, щоб навіть кава з льодом мала такий же вишуканий смак, як і гарячі напої.

      Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

      Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

      Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.

      Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

      Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

      Розкрийте смак кави з допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.

      деальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою

      деальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      Ще більше смаку завдяки функції додаткової дози

      Ще більше смаку завдяки функції додаткової дози

      Насолоджуйтесь більш насиченим смаком без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого кавового рецепту, окрім випадків використання функції попереднього помелу.

      До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.

      Прості інструкції та натхнення з додатком Coffee+

      Прості інструкції та натхнення з додатком Coffee+

      Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

      Змінюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

      Змінюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

      Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.

      На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

      На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

      Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3
        Додаткова доза
        Так
        Профілі користувачів
        4 та більше гостей

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Кава
        • Капучіно
        • Лате-мак’ято
        • Холодна кава
        • Гаряча вода
        • Американо
        • Кафе крема
        • Кава лате
        • Дорожня чашка
        • Еспресо лунго
        • Рістрето
        • Флет-вайт
        • Кава з молоком
        • Айс лате
        • Капучино з льодом
        • Американо з льодом
        • Кава з вершками з льодом
        • Кава з молоком та льодом
        • Лате з льодом
        • Еспресо з льодом
        • Спінене молоко
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Мірна ложка
        • Перевірка жорсткості води за допомогою смужки
        • Фільтр AquaClean
        • Трубка для жиру
        • Кришка для зберігання LatteGo

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        120 см
        Напруга
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Ємність молочника
        0,26 л
        Ємність резервуара для води
        1,8 л
        Вага виробу
        8 кг
        Місткість ємності для кавових зерен
        275 г
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Тиск помпи
        15 бар
        Колір та покриття
        Чорний, хромований
        Розміри виробу
        246 x 371 x 433 мм
        Контейнер для відходів кави
        12 порції

      • Загальні технічні характеристики

        Регульована висота носика
        85–145 мм
        Молочне рішення
        LatteGo
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Лоток для крапель
        • LatteGo
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Інтерфейс користувача
        TFT
        Елементи збивання
        Керамічне покриття

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Екорежим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас A
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500 Вт
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        >95%

      • Інші функції

        Ущільнювач для збереження аромату
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Видалення накипу за вказівками
        Так
        AquaClean
        Так

      Badge-D2C

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      • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).
      • ** Порівняно з попередніми версіями еспресо-машин Philips
      • * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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