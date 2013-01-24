До 5000 чашок без видалення накипу*
Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
До 5000 чашок без видалення накипу*
Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги
До 5000 чашок без видалення накипу*
Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
До 5000 чашок без видалення накипу*
Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги
Технологія іонного обміну дає змогу видаляти кальцій із води, перш ніж вона потрапить у Вашу кавомашину, що запобігає утворенню накипу. Якщо змінювати фільтр вчасно, коли цього вимагає пристрій, можна приготувати 625 чашок із кожним фільтром*
AquaClean допоможе зберегти смак кави довше і запобігатиме забиванню машини завдяки інноваційним функціям, таким як технологія іонного обміну, запатентована система подачі води та мікропористий фільтр.
AquaClean забезпечує подачу лише чистої та фільтрованої води у Вашу повністю автоматичну кавомашину і зменшує потребу у видаленні накипу. Завдяки AquaClean можна насолоджуватися до 5000* чашок без видалення накипу шляхом заміни фільтра 8 разів.
Усунення усіх дрібних домішок під час заварювання – запорука високоякісного напою у Вашій чашці. Мікропористий фільтр очищає воду від домішок, тож це гарантує, що всі напої будуть свіжими, чистими та смачними.
Такий зносостійкий функціональний елемент як ніколи швидко встановлювати. Просто встановіть фільтр AquaClean у резервуар для води у своїй супер автоматичній еспресо кавомашині Saeco, активуйте його через інтерфейс користувача і можете насолоджуватися до 5000 чашок чистої кави без видалення накипу*.
Активуючи фільтр AquaClean, Ви автоматично вимикаєте сигнал щодо видалення накипу. Кава без обмежень та зайвої метушні – найвища якість для Вашого задоволення. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.
Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.
Покриття корпусу
Країна виготовлення
Технічні характеристики