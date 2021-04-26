КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • До 5000 чашок без видалення накипу*
  • До 5000 чашок без видалення накипу*
  • До 5000 чашок без видалення накипу*
  • До 5000 чашок без видалення накипу*

Аксесуари для обслуговуванняФільтр для води і проти накипу

CA6903/10

5
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
До 5000 чашок без видалення накипу*
Інноваційний фільтр для води AquaClean зменшує утворення вапняного нальоту. Насолоджуйтеся свіжою кавою із чистої води. Використовуйте лише фільтр для води Philips AquaClean, щоб забезпечити максимальний термін служби й безпеку приладів Philips і Saeco.
Переглянути всі переваги
Сумісні продукти
Серія 5500

Серія 5500
Повністю автоматична еспресо кавомашина

EP5547/90

Серія 3300

Серія 3300
Повністю автоматична еспресо кавомашина

EP3347/90

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Повністю автоматична еспресо кавомашина

SM8780/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Повністю автоматична еспресо кавомашина

SM8889/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Автоматична кавомашина

SM6685/00

GranAroma

GranAroma
Автоматична кавомашина

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Автоматична кавомашина

SM6585/00

Кожен фільтр розрахований на 625* чашок!

До 5000 чашок без видалення накипу*

  • CA6903/00

  • До 5000 чашок без видалення накипу*

  • Продовження терміну служби кавомашини

  • 1 фільтр AquaClean

Активація AquaClean вимикає сигнал щодо видалення накипу

Активація AquaClean вимикає сигнал щодо видалення накипу

Активуючи фільтр AquaClean, ви автоматично вимикаєте сигнал щодо видалення накипу. Кава без обмежень та зайвої метушні – найвища якість для вашого задоволення. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.

Просте активування фільтра із системою Click&Go

Просте активування фільтра із системою Click&Go

Такий зносостійкий функціональний елемент як ніколи швидко встановлювати. Просто встановіть фільтр AquaClean у резервуар для води у своїй супер автоматичній еспресо кавомашині Saeco, активуйте його через інтерфейс користувача й можете насолоджуватися до 5000 чашок чистої кави без видалення накипу*.

Завдяки мікропористому фільтру ваша кавомашина не забиватиметься

Завдяки мікропористому фільтру ваша кавомашина не забиватиметься

AquaClean допоможе зберегти смак кави довше і запобігатиме забиванню машини завдяки інноваційним функціям, таким як технологія іонного обміну, оригінальна система подачі води Philips і мікропористий фільтр.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

22/04/2021

Україна

Україна

добре виконує свої функції

хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

28/07/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.

Плюси

Зручно у використанні

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.