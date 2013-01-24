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Фільтр для води і проти накипу

CA6903/10
Загальна оцінка / 5
  • До 5000 чашок без видалення накипу* До 5000 чашок без видалення накипу* До 5000 чашок без видалення накипу*
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    Фільтр для води і проти накипу

    CA6903/10
    Загальна оцінка / 5

    До 5000 чашок без видалення накипу*

    Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги

    Фільтр для води і проти накипу

    До 5000 чашок без видалення накипу*

    Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги

    До 5000 чашок без видалення накипу*

    Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги

    Фільтр для води і проти накипу

    До 5000 чашок без видалення накипу*

    Насолоджуйтеся чистою водою для приготування смачної кави завдяки інноваційному фільтру для води AquaClean. AquaClean фільтрує воду для забезпечення насиченого аромату та усунення потреби видаляти накип із машини, адже запобігає утворенню накипу. Переглянути усі переваги

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      До 5000 чашок без видалення накипу*

      Кожен фільтр розрахований на 625* чашок!

      • Такий же як CA6903/00
      • До 5000 чашок без видалення накипу*
      • Продовження терміну служби кавомашини
      • 1 фільтр AquaClean
      Природне видалення кальцію за допомогою технології іонного обміну

      Природне видалення кальцію за допомогою технології іонного обміну

      Технологія іонного обміну дає змогу видаляти кальцій із води, перш ніж вона потрапить у Вашу кавомашину, що запобігає утворенню накипу. Якщо змінювати фільтр вчасно, коли цього вимагає пристрій, можна приготувати 625 чашок із кожним фільтром*

      Завдяки мікропористому фільтру Ваша кавомашина не забиватиметься

      Завдяки мікропористому фільтру Ваша кавомашина не забиватиметься

      AquaClean допоможе зберегти смак кави довше і запобігатиме забиванню машини завдяки інноваційним функціям, таким як технологія іонного обміну, запатентована система подачі води та мікропористий фільтр.

      Оптимальна чистота води завдяки запатентованій системі подачі води

      Оптимальна чистота води завдяки запатентованій системі подачі води

      AquaClean забезпечує подачу лише чистої та фільтрованої води у Вашу повністю автоматичну кавомашину і зменшує потребу у видаленні накипу. Завдяки AquaClean можна насолоджуватися до 5000* чашок без видалення накипу шляхом заміни фільтра 8 разів.

      Мікропористий фільтр для вловлювання всіх домішок

      Мікропористий фільтр для вловлювання всіх домішок

      Усунення усіх дрібних домішок під час заварювання – запорука високоякісного напою у Вашій чашці. Мікропористий фільтр очищає воду від домішок, тож це гарантує, що всі напої будуть свіжими, чистими та смачними.

      Просте активування фільтра із системою Click&Go

      Просте активування фільтра із системою Click&Go

      Такий зносостійкий функціональний елемент як ніколи швидко встановлювати. Просто встановіть фільтр AquaClean у резервуар для води у своїй супер автоматичній еспресо кавомашині Saeco, активуйте його через інтерфейс користувача і можете насолоджуватися до 5000 чашок чистої кави без видалення накипу*.

      Активація AquaClean вимикає сигнал щодо видалення накипу

      Активація AquaClean вимикає сигнал щодо видалення накипу

      Активуючи фільтр AquaClean, Ви автоматично вимикаєте сигнал щодо видалення накипу. Кава без обмежень та зайвої метушні – найвища якість для Вашого задоволення. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.

      Використовуйте лише витратні матеріали Philips

      Використовуйте лише витратні матеріали Philips

      Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.

      Технічні характеристики

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Швейцарія

      • Технічні характеристики

        У комплекті
        1 фільтр для води AquaClean

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          Відгуки

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          • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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