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EP5547/90
EP3347/90
SM8780/00
SM8889/00
SM6685/00
SM6480/00
SM6585/00
CA6903/00
До 5000 чашок без видалення накипу*
Продовження терміну служби кавомашини
1 фільтр AquaClean
Активуючи фільтр AquaClean, ви автоматично вимикаєте сигнал щодо видалення накипу. Кава без обмежень та зайвої метушні – найвища якість для вашого задоволення. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.
Такий зносостійкий функціональний елемент як ніколи швидко встановлювати. Просто встановіть фільтр AquaClean у резервуар для води у своїй супер автоматичній еспресо кавомашині Saeco, активуйте його через інтерфейс користувача й можете насолоджуватися до 5000 чашок чистої кави без видалення накипу*.
AquaClean допоможе зберегти смак кави довше і запобігатиме забиванню машини завдяки інноваційним функціям, таким як технологія іонного обміну, оригінальна система подачі води Philips і мікропористий фільтр.
5.0
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
wooiler
26/04/2021
Україна
Частина акції
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Vinne25
22/04/2021
Україна
Частина акції
добре виконує свої функції
хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
28/07/2020
Україна
Рекомендую
Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.
Плюси
Зручно у використанні
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.