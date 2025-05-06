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Більше не доступний
Насадка для всмоктування на 180°
21,6 В, до 40 хв.
«2-в-1»: вертикальний та ручний пилосос
Міні-турбощітка, додатковий фільтр
Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.
Пил, пух, волосся та крихти легко помітити й зібрати завдяки світлодіодним індикаторам на насадці SpeedPro. Світлодіоди в насадці виявляють прихований пил і бруд на ходу.
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 40 хвилин роботи у звичайному режимі та 20 хвилин у турборежимі.
4.4
з 5
240
Відгуки
84%
рекомендують цей виріб
fdrv
06/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.
Плюси
Вже порекомендував і вже купили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Tatа
04/09/2024
Україна
Виріб супер...але
Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
ValeriyK
13/05/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудовий та зручний пилосос!
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Плюси
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.