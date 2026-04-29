КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

SpeedPro Бездротовий вертикальний пилосос

Більше не доступний

Підтримка

SpeedProБездротовий вертикальний пилосос

FC6727/01

SpeedPro Бездротовий вертикальний пилосос

Більше не доступний

До магазину

Зареєструйте свій продукт

Отримати

Зареєструйте свій продукт протягом 90 днів після покупки й отримайте додатковий сервіс.

Зареєструвати

Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.7 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner

  • PDF файл, 784.1 kB
  • 13 March 2026

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

Усунення несправностей

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти