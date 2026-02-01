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  • Standard Product Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Main in-use photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product Detail Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Standard Product Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Main in-use photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product Detail Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01

Більше не доступний

Performer ActiveПилосос із мішком для пилу

FC8585/01

Висока потужність всмоктування. Для ретельного прибирання.

Новий пилосос Philips Performer Active забезпечує високу ефективність прибирання з гігієнічним видаленням пилу. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше*. Насадка MultiClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги.

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Гігієнічне прибирання з технологією AirflowMax

Висока потужність всмоктування. Для ретельного прибирання.

  • 2100 Вт

  • Фільтр HEPA13

  • 4 л

Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Унікальна технологія AirflowMax довше* підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму. В основу технології покладено оптимізацію трьох ключових параметрів: 1) унікальна ребриста конструкція внутрішньої поверхні пилозбірника збільшує максимально потік повітря навколо мішка для пилу та дає змогу використовувати повністю його поверхню; 2) спеціальна конструкція пилозбірника забезпечує повне і рівномірне розгортання мішка для пилу; 3) мішок для пилу зі структурою високоякісного волокна, яке не забивається, захоплює пил, не блокуючи пори, що, в свою чергу, дає змогу запобігти зменшенню потужності всмоктування.

Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Нова насадка MultiClean дає змогу ретельно прибирати будь-яку підлогу. Ця насадка має великий передній отвір для збирання великих крихт, проте водночас вона щільно прилягає до підлоги та дозволяє ретельно збирати дрібний пил.

Вбудована щітка для максимальної зручності

Вбудована щітка для максимальної зручності

У пилососі є вбудовані аксесуари, тож Вам більше не потрібно носити з собою додаткове приладдя під час прибирання. М’яка щітка для пилу зручно вбудована в ручку пристрою, завжди готова до використання.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Потужність всмоктування Philips Performer Active порівняно з Philips Powerlife FC8322/09, протестовано згідно з IEC 60312-1:2011