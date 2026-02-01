Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Унікальна технологія AirflowMax довше* підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму. В основу технології покладено оптимізацію трьох ключових параметрів: 1) унікальна ребриста конструкція внутрішньої поверхні пилозбірника збільшує максимально потік повітря навколо мішка для пилу та дає змогу використовувати повністю його поверхню; 2) спеціальна конструкція пилозбірника забезпечує повне і рівномірне розгортання мішка для пилу; 3) мішок для пилу зі структурою високоякісного волокна, яке не забивається, захоплює пил, не блокуючи пори, що, в свою чергу, дає змогу запобігти зменшенню потужності всмоктування.