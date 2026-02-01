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Більше не доступний
FC8585/01
Висока потужність всмоктування. Для ретельного прибирання.
Новий пилосос Philips Performer Active забезпечує високу ефективність прибирання з гігієнічним видаленням пилу. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше*. Насадка MultiClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги.
2100 Вт
Фільтр HEPA13
4 л
Унікальна технологія AirflowMax довше* підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму. В основу технології покладено оптимізацію трьох ключових параметрів: 1) унікальна ребриста конструкція внутрішньої поверхні пилозбірника збільшує максимально потік повітря навколо мішка для пилу та дає змогу використовувати повністю його поверхню; 2) спеціальна конструкція пилозбірника забезпечує повне і рівномірне розгортання мішка для пилу; 3) мішок для пилу зі структурою високоякісного волокна, яке не забивається, захоплює пил, не блокуючи пори, що, в свою чергу, дає змогу запобігти зменшенню потужності всмоктування.
Нова насадка MultiClean дає змогу ретельно прибирати будь-яку підлогу. Ця насадка має великий передній отвір для збирання великих крихт, проте водночас вона щільно прилягає до підлоги та дозволяє ретельно збирати дрібний пил.
У пилососі є вбудовані аксесуари, тож Вам більше не потрібно носити з собою додаткове приладдя під час прибирання. М’яка щітка для пилу зручно вбудована в ручку пристрою, завжди готова до використання.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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Потужність всмоктування Philips Performer Active порівняно з Philips Powerlife FC8322/09, протестовано згідно з IEC 60312-1:2011