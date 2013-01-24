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Просто, швидко й ефективно
Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.
Просто, швидко й ефективно
Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.
Виїмка для ґудзиків дозволяє легко та швидко прасувати біля ґудзиків та швів.
Довговічна алюмінієва підошва легко ковзає по усіх типах тканин, є стійкою до подряпин та її легко чистити.
Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне.
Шнур можна намотати навколо котушки, що дуже зручно для зберігання пристрою.
Легко усуває складки
Гладке ковзання
Досягає важкодоступних місць
Зручне прасування
Повне керування
Технічні специфікації
GC026/30
GC026/00