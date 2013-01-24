Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Праска без відпарювання

    GC135
    Загальна оцінка / 5
    • Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно
      -{discount-value}

      Праска без відпарювання

      GC135
      Загальна оцінка / 5

      Просто, швидко й ефективно

      Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Праска без відпарювання

      Просто, швидко й ефективно

      Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.

      Просто, швидко й ефективно

      Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Праска без відпарювання

      Просто, швидко й ефективно

      Ця легка високоякісна праска призначена для прасування одягу у простий та ефективний спосіб.

      Подібні вироби

      See all dry-iron

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитися всі аксесуари

        Праска без відпарювання

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Просто, швидко й ефективно

        Легка високоякісна праска

        Виїмка для ґудзиків пришвидшує прасування біля ґудзиків та швів

        Виїмка для ґудзиків дозволяє легко та швидко прасувати біля ґудзиків та швів.

        Алюмінієва підошва для легкого ковзання по усіх типах тканин

        Довговічна алюмінієва підошва легко ковзає по усіх типах тканин, є стійкою до подряпин та її легко чистити.

        Індикатор готовності праски до прасування

        Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне.

        Пристрій для змотування і зручного зберігання шнура живлення

        Шнур можна намотати навколо котушки, що дуже зручно для зберігання пристрою.

        Технічні характеристики

        • Легко усуває складки

          Загострений носик
          Для прасування у важкодоступних місцях

        • Гладке ковзання

          Алюмінієва підошва
          Так

        • Досягає важкодоступних місць

          Виїмка для ґудзиків
          Пришвидшує прасування біля ґудзиків та швів

        • Зручне прасування

          Шарнір з поворотом на 180 градусів
          Так

        • Повне керування

          Індикатор готовності температури
          Так

        • Технічні специфікації

          Напруга
          220 - 240  В
          Потужність
          950 - 1100  Вт
          Частота
          50 - 60  Гц
          Розміри
          255x111x128  см
          Вага
          0,76  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитися всі аксесуари

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips