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  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
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Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2996/20

4.9
| (63) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність.
Переглянути всі переваги

У 4 рази триваліший термін експлуатації з підошвою SteamGlide*

Створена для роботи щодня

  • 2400 Вт

  • Постійна подача пари 40 г/хв.

  • Паровий удар 150 г

  • Підошва SteamGlide

2400 Вт для швидкого нагрівання

2400 Вт для швидкого нагрівання

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

Паровий удар до 150 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 150 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

Подача пари до 40 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 40 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

63

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2994/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2994/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Легкий

Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре

Плюси

Легка, зручна, добре випрасовує речі

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска

22/01/2021

Україна

Україна

Відмінна якість

Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска

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      Примітки

      1. Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям