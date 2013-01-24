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PowerLife

Парова праска

GC2996/20
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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    PowerLife Парова праска

    GC2996/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

    PowerLife Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

    PowerLife Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

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      Створена для роботи щодня

      У 4 рази триваліший термін експлуатації з підошвою SteamGlide*

      • 2400 Вт
      • Постійна подача пари 40 г/хв.
      • Паровий удар 150 г
      • Підошва SteamGlide
      2400 Вт для швидкого нагрівання

      2400 Вт для швидкого нагрівання

      Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

      Паровий удар до 150 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 150 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      Подача пари до 40 г/хв. для потужної, впевненої роботи

      Подача пари до 40 г/хв. для потужної, впевненої роботи

      Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

      Вертикальне відпарювання для підвішених речей

      Вертикальне відпарювання для підвішених речей

      Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.

      Підошва із захистом від подряпин SteamGlide забезпечує легке ковзання

      Підошва із захистом від подряпин SteamGlide забезпечує легке ковзання

      Наша спеціальна підошва SteamGlide легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.

      Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

      Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

      Перевірений шнур для максимальної надійності та безпеки

      Перевірений шнур для максимальної надійності та безпеки

      Усі шнури наших парових прасок пройшли перевірку на максимальну безпеку та надійність.

      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

      Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Зручна, текстурна ручка для комфортного тримання

      Зручна, текстурна ручка для комфортного тримання

      Текстурна ручка забезпечує комфортне, ергономічне тримання, завдяки чому праска не сповзає.

      Технічні характеристики

      • Легкість у використанні

        Система "крапля-стоп"
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Ємність резервуара для води
        320  мл
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так
        Додаткова стійкість на п’яті
        Так
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Назва підошви
        SteamGlide

      • Швидке усунення складок

        Розпилювач води
        Так
        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Паровий удар
        150  г

      • Екологічність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        33,2x16,7x13,7  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        31,2x14,7x12,7  см
        Вага праски
        1,255  кг

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Вбудований перемикач для видалення накипу

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            • Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям

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