Потужність та точність

Ця потужна парова праска з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.