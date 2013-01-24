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    Парова праска

    GC4440
    Загальна оцінка / 5
    • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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      Парова праска

      GC4440
      Загальна оцінка / 5

      Потужність та точність

      Ця потужна парова праска з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова праска

      Потужність та точність

      Ця потужна парова праска з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.

      Потужність та точність

      Ця потужна парова праска з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова праска

      Потужність та точність

      Ця потужна парова праска з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужність та точність

        Легке усунення складок завдяки глибокому іонному відпарюванню

        Дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у найстійкіші складки

        Дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у найстійкіші складки

        У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання

        Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання

        Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання.

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Входить у комплект
          • Затискач для зручності зберігання шнура
          • Жаростійка захисна підставка

        • Зручне прасування

          Додатковий комфорт
          • Вільний на 360 градусів шнур
          • М’яка ручка
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу
          Жодного протікання
          Система "крапля-стоп"
          Безпека використання
          • Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється
          • Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
          Підходить для води з крана
          Так
          Ємність резервуара для води
          335  мл

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 40 г/хв.
          Глибоке іонне відпарювання
          Глибоке іонне відпарювання
          Досягання складних місць
          Паровий носик
          Спрей
          Так
          Паровий удар
          До 100 г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Легкість у використанні

          Швидке нагрівання
          Так

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва SteamGlide

        • Технічні характеристики

          Частота
          50–60
          Потужність
          2400
          Напруга
          220–240

        • Вага та розміри

          Розміри виробу
          303 x 120 x 152
          Вага виробу
          1,7

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