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  • Швидше, легше та розумніше
  • Швидше, легше та розумніше
  • Швидше, легше та розумніше
  • Швидше, легше та розумніше
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Більше не доступний

Azur Performer PlusПарова праска

GC4522/00

4.4
| (8) Відгуки

1 нагорода

Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування.
Переглянути всі переваги

Із нашою підошвою, що поки найкраще ковзає

Швидше, легше та розумніше

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 210 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2600 Вт

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 210 г

Паровий удар до 210 г

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.4

з 5

8

Відгуки

4
1

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz hodně muziky

Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

08/10/2017

България

България

много съм доволен

Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

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