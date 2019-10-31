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Більше не доступний
GC4522/00
Пара 50 г/хв.; паровий удар 210 г
Підошва T-ionicGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2600 Вт
2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.
Нагороди
4.4
з 5
8
Відгуки
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Tereza1234
10/05/2021
Česká republika
Za málo peněz hodně muziky
Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Lubolubo
08/10/2017
България
много съм доволен
Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия