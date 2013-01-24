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Azur Performer Plus

Парова праска

GC4522/00
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    Azur Performer Plus Парова праска

    GC4522/00
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    Швидше, легше та розумніше

    Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Azur Performer Plus Парова праска

    Швидше, легше та розумніше

    Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування. Переглянути усі переваги

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      Швидше, легше та розумніше

      Із нашою підошвою з найкращими на сьогодні характеристиками ковзання

      • Пара 50 г/хв.; паровий удар 210 г
      • Підошва T-ionicGlide
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • 2600 Вт
      2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

      Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

      Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

      Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Паровий удар до 210 г

      Паровий удар до 210 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Самоочищення для ефективного видалення накипу

      Самоочищення для ефективного видалення накипу

      Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Парова праска автоматично вимикається, коли нею перестати прасувати. Вона вимкнеться через 8 хвилин, якщо її встановлено на підошву, та через 30 секунд, якщо її залишили ввімкненою підошвою до низу чи на боці.

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.

      Функція швидкого видалення накипу усуває накип із відпарювача

      Функція швидкого видалення накипу усуває накип із відпарювача

      Функція швидкого видалення накипу – це найпростіший спосіб видалення накипу з праски, який гарантує потужну постійну подачу пари на довгі роки.

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        T-ionicGlide
        Постійна подача пари
        50  г/хв.
        Паровий удар
        210  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Спрей
        Так
        Потужність
        2600  Вт
        Глибоке іонізоване відпарювання
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        2  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Наливання та зливання води
        Дверцята, що відкриваються збоку
        Система "крапля-стоп"
        Так
        М’яка ручка
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Пристосування для шнура
        Затискач для шнура
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Досягання складних місць
        Носик Triple Precision
        Швидке і легке наливання води
        Так

      • Надійність

        Еко-режим
        Економія 20% енергії

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення
        Швидке видалення накипу
        Так

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