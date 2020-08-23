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Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4905/40

4.7
| (24) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Щоразу чудові результати
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин.
Переглянути всі переваги

Із нашою підошвою з найкращим захистом від подряпин

Щоразу чудові результати

  • Постійна подача пари 55 г/хв

  • Паровий удар 240 г

  • Підошва SteamGlide Elite

Паровий удар до 240 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Подача пари до 55 г/хв для швидшого усунення складок

Подача пари до 55 г/хв для швидшого усунення складок

Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

24

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2
1

23/08/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для Вашего гардероба!

Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4905/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4905/40 Парова праска

04/09/2020

Slovensko

Slovensko

Super žehlička

Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok

Плюси

Veľmi dobre žehlenie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Продуктът е изключително лек и удобен за ползване

Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня

Плюси

Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4905/40 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4905/40 Парна ютия

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