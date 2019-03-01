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    Azur

    Парова праска

    GC4905/40
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      Azur Парова праска

      GC4905/40
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        Azur

        Azur

        Парова праска

        - {discount-value}

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        Щоразу чудові результати

        Із нашою підошвою з найкращим захистом від подряпин

        • Постійна подача пари 55 г/хв.
        • Паровий удар 240 г
        • Підошва SteamGlide Elite
        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

        Паровий удар до 240 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

        Подача пари до 55 г/хв. для швидшого усунення складок

        Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

        SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

        Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  ml
          Ефективність ковзання підошви
          4  stars
          Назва підошви
          SteamGlide Elite
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2,5  m
          Вмонтований штекер
          Так
          Вибір рівня пари на ручці
          Так
          Стійкість підошви до подряпин
          5  stars
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Сигнальний індикатор
          Так

        • Швидке усунення складок

          Тиск
          55 г/хв.
          Потужність
          3000  W
          Паровий удар
          240  g
          Постійна подача пари
          55  g/min
          Напруга
          240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Готовність до використання
          2  min
          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Швидке видалення накипу

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,669  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Загальна вага з упаковкою
          1,908  kg

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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