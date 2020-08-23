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Більше не доступний
Постійна подача пари 55 г/хв
Паровий удар 240 г
Підошва SteamGlide Elite
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Нагороди
4.7
з 5
24
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
broken.dream96
23/08/2020
Україна
Идеальное решение для Вашего гардероба!
Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4905/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4905/40 Парова праска
Dodo52
04/09/2020
Slovensko
Super žehlička
Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok
Плюси
Veľmi dobre žehlenie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička
Анели
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Продуктът е изключително лек и удобен за ползване
Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня
Плюси
Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4905/40 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4905/40 Парна ютия