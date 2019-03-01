Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.