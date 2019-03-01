Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.