Розумна система видалення накипу зі звуковим і світловим нагадуванням про очищення від накипу

Розумна система видалення накипу – це вбудована функція видалення накипу та очищення, яка захищає Вашу праску з генератором пари. Після того, як мине приблизно 10 годин прасування, Ви отримаєте звукове та світлове нагадування праски з генератором пари про необхідність провести процедуру видалення накипу. Контейнер для накипу забезпечить зручне видалення накипу: достатньо встановити праску на контейнер, не потрібно більше тримати її в руці та навантажувати зап’ястя. Після очищення вся брудна вода збереться у контейнері, а Ваша праска з генератором пари знову буде готова до використання.