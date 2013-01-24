Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
Парогенератор Philips SpeedCare подає більше пари, аніж парова праска, що суттєво пришвидшує прасування. Користуйтеся праскою з генератором пари Philips SpeedCare – витрачайте час на улюблені справи, а не на прасування. Переглянути усі переваги
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Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
Парогенератор Philips SpeedCare подає більше пари, аніж парова праска, що суттєво пришвидшує прасування. Користуйтеся праскою з генератором пари Philips SpeedCare – витрачайте час на улюблені справи, а не на прасування. Переглянути усі переваги
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Парогенератор SpeedCare має резервуар для води об’ємом 1,2 л, що дозволяє прасувати понад годину. Це допомагає зменшити частоту постійного доливання для великої кількості випраного одягу. Крім того, технологія дає можливість наповнювати резервуар для води у будь-який момент під час прасування, не охолоджуючи прилад і не чекаючи 2 години, щоб долити воду.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Завдяки революційній технології ProVelocity ми зробили праску з генератором пари ще компактнішою, ніж раніше. Компактний парогенератор легко вміщається на прасувальній дошці, що робить прасування ще зручнішим. Крім того, генератор пари займає значно менше місця при зберіганні.
Розумна система видалення накипу – це вбудована функція видалення накипу та очищення, яка захищає Вашу праску з генератором пари. Після того, як мине приблизно 10 годин прасування, Ви отримаєте звукове та світлове нагадування праски з генератором пари про необхідність провести процедуру видалення накипу. Контейнер для накипу забезпечить зручне видалення накипу: достатньо встановити праску на контейнер, не потрібно більше тримати її в руці та навантажувати зап’ястя. Після очищення вся брудна вода збереться у контейнері, а Ваша праска з генератором пари знову буде готова до використання.
Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.
Керамічна підошва стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Очищення від накипу
Легкість у використанні
Швидке та потужне усування складок
Вага та розміри
Обслуговування
GC026/30
GC026/80
GC026/00