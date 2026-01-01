Резервуар для води на 1,2 л і наповнення в будь-який момент під час прасування

Парогенератор SpeedCare має резервуар для води об’ємом 1,2 л, що дозволяє прасувати понад годину. Це допомагає зменшити частоту постійного доливання для великої кількості випраного одягу. Крім того, технологія дає можливість наповнювати резервуар для води у будь-який момент під час прасування, не охолоджуючи прилад і не чекаючи 2 години, щоб долити воду.