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  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**

Більше не доступний

SpeedCareПарогенератор

GC6631/30

1 нагорода

Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
Парогенератор Philips SpeedCare подає більше пари, аніж парова праска, що суттєво пришвидшує прасування. Користуйтеся праскою з генератором пари Philips SpeedCare – витрачайте час на улюблені справи, а не на прасування.
Переглянути всі переваги

Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**

  • Максимальний тиск помпи 4,5 бар

  • Паровий удар 170 г

  • Фіксатор для транспортування

  • Фіксований резервуар для води на 1,2 л

Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

Резервуар для води на 1,2 л і наповнення в будь-який момент під час прасування

Резервуар для води на 1,2 л і наповнення в будь-який момент під час прасування

Парогенератор SpeedCare має резервуар для води об’ємом 1,2 л, що дозволяє прасувати понад годину. Це допомагає зменшити частоту постійного доливання для великої кількості випраного одягу. Крім того, технологія дає можливість наповнювати резервуар для води у будь-який момент під час прасування, не охолоджуючи прилад і не чекаючи 2 години, щоб долити воду.

Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

Технічні характеристики

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      1. Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed