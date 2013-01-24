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SpeedCare

Праска з генератором пари

GC6631
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Загальна оцінка / 5
  • Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари** Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари** Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**
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    SpeedCare Праска з генератором пари

    GC6631
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**

    Парогенератор Philips SpeedCare подає більше пари, аніж парова праска, що суттєво пришвидшує прасування. Користуйтеся праскою з генератором пари Philips SpeedCare – витрачайте час на улюблені справи, а не на прасування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SpeedCare Праска з генератором пари

    Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**

    Парогенератор Philips SpeedCare подає більше пари, аніж парова праска, що суттєво пришвидшує прасування. Користуйтеся праскою з генератором пари Philips SpeedCare – витрачайте час на улюблені справи, а не на прасування. Переглянути усі переваги

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      Швидше прасування завдяки вдвічі більшій кількості пари**

      • Максимальний тиск помпи 4,5 бар
      • Паровий удар 170 г
      • Фіксатор для транспортування
      • Фіксований резервуар для води на 1,2 л
      Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

      Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

      Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

      Резервуар для води на 1,2 л і наповнення в будь-який момент під час прасування

      Резервуар для води на 1,2 л і наповнення в будь-який момент під час прасування

      Парогенератор SpeedCare має резервуар для води об’ємом 1,2 л, що дозволяє прасувати понад годину. Це допомагає зменшити частоту постійного доливання для великої кількості випраного одягу. Крім того, технологія дає можливість наповнювати резервуар для води у будь-який момент під час прасування, не охолоджуючи прилад і не чекаючи 2 години, щоб долити воду.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Компактний розмір і мала вага для легкого зберігання

      Компактний розмір і мала вага для легкого зберігання

      Завдяки революційній технології ProVelocity ми зробили праску з генератором пари ще компактнішою, ніж раніше. Компактний парогенератор легко вміщається на прасувальній дошці, що робить прасування ще зручнішим. Крім того, генератор пари займає значно менше місця при зберіганні.

      Розумна система видалення накипу зі звуковим і світловим нагадуванням про очищення від накипу

      Розумна система видалення накипу зі звуковим і світловим нагадуванням про очищення від накипу

      Розумна система видалення накипу – це вбудована функція видалення накипу та очищення, яка захищає Вашу праску з генератором пари. Після того, як мине приблизно 10 годин прасування, Ви отримаєте звукове та світлове нагадування праски з генератором пари про необхідність провести процедуру видалення накипу. Контейнер для накипу забезпечить зручне видалення накипу: достатньо встановити праску на контейнер, не потрібно більше тримати її в руці та навантажувати зап’ястя. Після очищення вся брудна вода збереться у контейнері, а Ваша праска з генератором пари знову буде готова до використання.

      Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

      Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

      Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.

      Керамічна підошва для кращого ковзання

      Керамічна підошва для кращого ковзання

      Керамічна підошва стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.

      Максимальний тиск помпи 4,5 бар

      Максимальний тиск помпи 4,5 бар

      Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

      Паровий удар до 170 г

      Паровий удар до 170 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Технічні характеристики

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Розумна система видалення накипу
        Нагадування про очищення від накипу
        Так
        Використовуйте фільтровану воду
        Так

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        1200  мл
        Наливання та зливання води
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Час нагрівання
        2  хв.
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 180 градусів шнур
        Довжина шланга
        1,6  м
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Футляр для зберігання
        Фіксатор для транспортування
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так

      • Швидке та потужне усування складок

        Вертикальне відпарювання
        Так
        Тиск
        Максимальний тиск помпи 4,5 бар
        Потужність
        2400  Вт
        Постійна подача пари
        110  г/хв.
        Паровий удар
        170  г
        Підошва
        Керамічне покриття

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        26,4 x 30,3 x 40,4  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        19,8 x 21,7 x 34,6  см
        Вага праски
        1,1  кг
        Вага праски з платформою
        2,6  кг

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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            • Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed

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