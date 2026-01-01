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Більше не доступний
GC6631/30
Максимальний тиск помпи 4,5 бар
Паровий удар 170 г
Фіксатор для транспортування
Фіксований резервуар для води на 1,2 л
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Парогенератор SpeedCare має резервуар для води об’ємом 1,2 л, що дозволяє прасувати понад годину. Це допомагає зменшити частоту постійного доливання для великої кількості випраного одягу. Крім того, технологія дає можливість наповнювати резервуар для води у будь-який момент під час прасування, не охолоджуючи прилад і не чекаючи 2 години, щоб долити воду.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
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Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed