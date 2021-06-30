Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск до 6,2 бар
Паровий удар 330 г
Фіксатор для транспортування
Фіксований резервуар для води на 2,5 л
Прасуйте із задоволенням, коли рідні поблизу Вас або коли дивитеся телевізор, адже шум під час подачі пари більше не потурбує Вас. Технологія безшумного створення пари дає змогу отримувати тихий, проте надзвичайно потужний паровий струмінь. Парогенератор обладнано фільтрами приглушення пари, які зменшують рівень шуму, а також платформою поглинання звуку для зменшення рівня шуму під час роботи помпи.
Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
Нагороди
4.6
з 5
17
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
Анюта_
30/06/2021
Україна
Парогенератор - это чудо в семье
Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Елена0512
11/04/2019
Україна
Рекомендую, однозначно!
Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
monika74
18/05/2020
Česká republika
Absolutně úžasná žehlička/generátor
Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.
Плюси
nízká hmotnost, vysoký parní výkon
Мінуси
o žádných nevím
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
У категорії парогенераторів без обмежень