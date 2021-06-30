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  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування

Більше не доступний

PerfectCare Aqua SilenceПарогенератор

GC8650/80

4.6
| (17) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Надзвичайно швидке й тихе прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко.
Переглянути всі переваги

без потреби регулювати температуру

Надзвичайно швидке й тихе прасування

  • Тиск до 6,2 бар

  • Паровий удар 330 г

  • Фіксатор для транспортування

  • Фіксований резервуар для води на 2,5 л

Технологія безшумного створення пари: потужний струмінь пари з мінімальним рівнем шуму

Технологія безшумного створення пари: потужний струмінь пари з мінімальним рівнем шуму

Прасуйте із задоволенням, коли рідні поблизу Вас або коли дивитеся телевізор, адже шум під час подачі пари більше не потурбує Вас. Технологія безшумного створення пари дає змогу отримувати тихий, проте надзвичайно потужний паровий струмінь. Парогенератор обладнано фільтрами приглушення пари, які зменшують рівень шуму, а також платформою поглинання звуку для зменшення рівня шуму під час роботи помпи.

Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.6

з 5

17

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

1

30/06/2021

Україна

Україна

Парогенератор - это чудо в семье

Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую, однозначно!

Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Absolutně úžasná žehlička/generátor

Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.

Плюси

nízká hmotnost, vysoký parní výkon

Мінуси

o žádných nevím

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

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