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PerfectCare Aqua Silence

Парогенератор

GC8650/80
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування Надзвичайно швидке й тихе прасування Надзвичайно швидке й тихе прасування
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    PerfectCare Aqua Silence Парогенератор

    GC8650/80
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Надзвичайно швидке й тихе прасування

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Aqua Silence Парогенератор

    Надзвичайно швидке й тихе прасування

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно швидке й тихе прасування

      без потреби регулювати температуру

      • Тиск до 6,2 бар
      • Паровий удар 330 г
      • Фіксатор для транспортування
      • Фіксований резервуар для води на 2,5 л
      Технологія безшумного створення пари: потужний струмінь пари з мінімальним рівнем шуму

      Технологія безшумного створення пари: потужний струмінь пари з мінімальним рівнем шуму

      Прасуйте із задоволенням, коли рідні поблизу Вас або коли дивитеся телевізор, адже шум під час подачі пари більше не потурбує Вас. Технологія безшумного створення пари дає змогу отримувати тихий, проте надзвичайно потужний паровий струмінь. Парогенератор обладнано фільтрами приглушення пари, які зменшують рівень шуму, а також платформою поглинання звуку для зменшення рівня шуму під час роботи помпи.

      Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

      Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

      Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.

      Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

      Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

      Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

      Заощадження електроенергії в еко-режимі

      Заощадження електроенергії в еко-режимі

      В еко-режимі подача пари зменшується, тож Ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування.

      Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

      Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

      Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.

      Надійно фіксуйте праску на платформі

      Надійно фіксуйте праску на платформі

      До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.

      Автоматичне вимкнення для зручності та економії енергії

      Автоматичне вимкнення для зручності та економії енергії

      Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.

      Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

      Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

      Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

      Наша підошва, яка найкраще ковзає

      Наша підошва, яка найкраще ковзає

      Наша 5-зіркова підошва з титановим шаром найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Тиск до 6,2 бар

      Тиск до 6,2 бар

      Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

      Повністю прозорий великий резервуар на 2,5 л води

      Повністю прозорий великий резервуар на 2,5 л води

      Надзвичайно великий резервуар на 2,5 л води – це можливість прасувати до 3 годин без доливання, а також прасувати швидше та легше. Завдяки прозорому резервуару для води Ви будете бачити рівень води під будь-яким кутом та зможете перевіряти, чи він є достатнім для ефективного утворення пари.

      Технічні характеристики

      • Очищення від накипу

        Нагадування про очищення від накипу
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Легке видалення накипу
        Підходить для води з крана
        Так

      • Легкість у використанні

        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 180 градусів шнур
        Пристосування для шнура
        Затискач для шнура
        Час нагрівання
        2  хв.
        Довжина шланга
        1,7  м
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга
        Попередження про низький рівень води
        так
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Футляр для зберігання
        Фіксатор для транспортування
        Ємність резервуара для води
        2500  мл
        Наливання та зливання води
        Надзвичайно великий отвір для наливання води

      • Швидке та потужне усування складок

        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Потужність
        2400  Вт
        Безпечне встановлення на опору
        так
        Технологія безшумного створення пари
        так
        Підошва
        T-ionicGlide
        Паровий удар
        330  г
        Паровий носик
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Тиск
        Тиск до 6,2 бар

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Розміри виробу
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Вага праски
        1,1  кг
        Вага праски з платформою
        4,5  кг

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            • У категорії парогенераторів без обмежень

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