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  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
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  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування
  • Надзвичайно швидке й тихе прасування

Більше не доступний

PerfectCare Aqua SilenceПарогенератор

GC8651/10

4.2
| (5) Відгуки

1 нагорода

Надзвичайно швидке й тихе прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко.
Переглянути всі переваги

без потреби регулювати температуру

Надзвичайно швидке й тихе прасування

  • Тиск до 6,2 бар

  • Паровий удар 330 г

  • Фіксатор для транспортування

  • Фіксований резервуар для води на 2,5 л

Технологія безшумного створення пари: потужний струмінь пари з мінімальним рівнем шуму

Технологія безшумного створення пари: потужний струмінь пари з мінімальним рівнем шуму

Прасуйте із задоволенням, коли рідні поблизу Вас або коли дивитеся телевізор, адже шум під час подачі пари більше не потурбує Вас. Технологія безшумного створення пари дає змогу отримувати тихий, проте надзвичайно потужний паровий струмінь. Парогенератор обладнано фільтрами приглушення пари, які зменшують рівень шуму, а також платформою поглинання звуку для зменшення рівня шуму під час роботи помпи.

Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.2

з 5

5

Відгуки

3
1

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

10/02/2017

България

България

Перевірений покупець

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

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      1. У категорії парогенераторів без обмежень