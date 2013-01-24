Надзвичайно швидке й тихе прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
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Надзвичайно швидке й тихе прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
Прасуйте із задоволенням, коли рідні поблизу Вас або коли дивитеся телевізор, адже шум під час подачі пари більше не потурбує Вас. Технологія безшумного створення пари дає змогу отримувати тихий, проте надзвичайно потужний паровий струмінь. Парогенератор обладнано фільтрами приглушення пари, які зменшують рівень шуму, а також платформою поглинання звуку для зменшення рівня шуму під час роботи помпи.
Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
В еко-режимі подача пари зменшується, тож Ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування.
Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.
До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.
Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.
Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Наша 5-зіркова підошва з титановим шаром найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Надзвичайно великий резервуар на 2,5 л води – це можливість прасувати до 3 годин без доливання, а також прасувати швидше та легше. Завдяки прозорому резервуару для води Ви будете бачити рівень води під будь-яким кутом та зможете перевіряти, чи він є достатнім для ефективного утворення пари.
Очищення від накипу
Легкість у використанні
Швидке та потужне усування складок
Надійність
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00