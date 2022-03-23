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Більше не доступний
GC8651/10
Тиск до 6,2 бар
Паровий удар 330 г
Фіксатор для транспортування
Фіксований резервуар для води на 2,5 л
Прасуйте із задоволенням, коли рідні поблизу Вас або коли дивитеся телевізор, адже шум під час подачі пари більше не потурбує Вас. Технологія безшумного створення пари дає змогу отримувати тихий, проте надзвичайно потужний паровий струмінь. Парогенератор обладнано фільтрами приглушення пари, які зменшують рівень шуму, а також платформою поглинання звуку для зменшення рівня шуму під час роботи помпи.
Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
Нагороди
4.2
з 5
5
Відгуки
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Vlad8989
10/02/2017
България
Перевірений покупець
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
У категорії парогенераторів без обмежень