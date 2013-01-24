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PerfectCare Aqua Pro

Парогенератор

GC9324/20
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Надзвичайно потужне прасування Надзвичайно потужне прасування Надзвичайно потужне прасування
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    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

    GC9324/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Надзвичайно потужне прасування

    PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

    Надзвичайно потужне прасування

    PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги

    Надзвичайно потужне прасування

    PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

    Надзвичайно потужне прасування

    PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно потужне прасування

      із надлегкою праскою

      • Максимальний тиск 6,5 бар
      • Паровий удар до 440 г
      • Резервуар для води ємністю 2,5 л
      • Ультралегка праска
      Надвеликий резервуар для води для тривалого безперервного використання

      Надвеликий резервуар для води для тривалого безперервного використання

      Резервуар для води має дуже великий об’єм 2,5 л, тож Ви зможете зручно прасувати до 3 годин, не доливаючи воду. Крім того, резервуар прозорий, а це дасть Вам змогу з будь-якого боку легко перевірити, скільки залишилося води і чи достатньо її, щоб і надалі ефективно утворювати пару. Великий отвір у парогенераторі дозволить у будь-який час легко долити воду під час прасування з-під крана, з глека чи пляшки.

      Легка та ефективна система видалення накипу

      Легка та ефективна система видалення накипу

      Регулярне усунення накипу захищає виріб і гарантує й надалі найкраще відпарювання. Ексклюзивна та ідеально розташована функція Easy De-Calc Plus дозволяє позбутися накипу і продовжити строк служби парогенератора. Звуковий та світловий сигнал нагадує про те, коли час чистити праску та усувати накип. Коли пристрій холодний, просто вийміть регулятор Easy De-Calc, зберіть брудну воду і накип у чашку та вилийте.

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

      Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

      Безпечний і надійний фіксатор для транспортування

      Безпечний і надійний фіксатор для транспортування

      Ваш парогенератор обладнано фіксатором для транспортування, який надійно кріпить праску на платформі та запобігає її зісковзуванню або торканню до гарячої підошви. Фіксатор дає змогу безпечно та легко переносити пристрій за потребою.

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

      Автоматичне вимкнення для безпеки та економії електроенергії

      Автоматичне вимкнення для безпеки та економії електроенергії

      Функція безпечного автоматичного вимкнення вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

      Підошва Philips, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Підошва Philips, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Підошва T-ionic Glide – це підошва Philips найкращої якості, що пропонує чудове ковзання для більш легкого і швидкого прасування. Вона має платформу з нержавіючої сталі, яка важча і міцніша за алюміній, з інтегрованим шаром оксиду титану для покращеної стійкості до подряпин. А ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечують рівномірний розподіл пари для швидкого розпрасовування складок.

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.

      Легка та зручна в роботі

      Легка та зручна в роботі

      Ваш парогенератор має ідеальну вагу: праска надзвичайно легка і зручна в користуванні. Вона легко ковзає по одягу, миттєво розпрасовує важкі складки і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, цей пристрій робить вертикальне відпарювання надзвичайно простим та ефективним. Тепер Ви можете зручно та ефективно розпрасовувати вертикально складки на речах із делікатних тканин, зокрема шовкових блузках, сукнях, жакетах та навіть складному для прасування одязі з плісируванням, прикрасами, ґудзиками тощо.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Циклонна парова камера
        Так
        Розумний процесор
        Так

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Назва підошви
        T-ionicGlide
        Ємність резервуара для води
        2500  мл
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        5  зірок
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так
        Час нагрівання
        2  хв.
        Довжина шланга
        1,7  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        Світловий індикатор
        Ефективність ковзання підошви
        5  зірок

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Легке видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Так

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Пристосування для шнура
        Фіксатор-липучка
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри виробу (ШxВxД)
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Вага праски
        0,8  кг
        Вага праски з платформою
        4.2  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір
        Енергоощадний режим
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 120  г/хв.
        Потужність
        Макс. 2100  Вт
        Тиск
        Макс. 6,5 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 440  г
        Керування пуском пари
        Так
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

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