Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.