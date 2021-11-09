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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Максимальний тиск 6,5 бар
Паровий удар до 440 г
Резервуар для води ємністю 2,5 л
Ультралегка праска
Резервуар для води має дуже великий об’єм 2,5 л, тож Ви зможете зручно прасувати до 3 годин, не доливаючи воду. Крім того, резервуар прозорий, а це дасть Вам змогу з будь-якого боку легко перевірити, скільки залишилося води і чи достатньо її, щоб і надалі ефективно утворювати пару. Великий отвір у парогенераторі дозволить у будь-який час легко долити воду під час прасування з-під крана, з глека чи пляшки.
Регулярне усунення накипу захищає виріб і гарантує й надалі найкраще відпарювання. Ексклюзивна та ідеально розташована функція Easy De-Calc Plus дозволяє позбутися накипу і продовжити строк служби парогенератора. Звуковий та світловий сигнал нагадує про те, коли час чистити праску та усувати накип. Коли пристрій холодний, просто вийміть регулятор Easy De-Calc, зберіть брудну воду і накип у чашку та вилийте.
Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.
Нагороди
4.9
з 5
15
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Safffka
09/11/2021
Україна
Найкращий подарунок
Найкращий подарунок собі чи дружині, матері, коханій. Дуже легко прасує навіть складний одяг, нічого не пропалює, м‘яко ковзає, дійсно добре пропарює навіть товсті шари тканини. Зручно та швидко прасує. Все продумано, легко зібрати та скласти, злити накип
Плюси
Дуже зручний, продуманий
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Ромашка 1504
09/11/2021
Україна
Идеальный выбор!
Пользуюсь данным девайсом уже 2 года! Нареканий на работу, качество нет! Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество, долговечность! Легкий, с большим резервуаром для воды, что позволяет длительно использовать утюг без доливаний воды. К тому же резервуар прозрачный, что даёт возможность визуально оценивать остаточный уровень воды. Вода не вытекает на одежду и не оставляет мокрых и желтых пятен. Есть режим экономии электроэнергии, что позволяет экономить и это дополнительно радует). Отверстия для выхода пара есть даже на носике, что позволяет качественно гладить одежду даже в самых труднодоступных местах. Утюг на подставке надежно фиксируется фиксатором, благодаря чему его удобно и безопастно переносить с места на место. Утюг сам регулирует температуру нагрева относительно типа ткани, который гладится. Вы никогда! Не прожжёте свою одежду! Очень рекомендую к покупке данный парогенератор! За 2 года использованиями разу неподалела о своём выборе!
Плюси
Удобство, комфорт, качество
Мінуси
Никаких минусом не обнаружено во время использования в течении 2 лет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Вад67
04/11/2021
Україна
Полноценный парогенератор с бойлером
Покупал PHILIPS PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 на подарок дочке,и вот наконец она его распаковала.Первый вопрос был -"Папа а что ты за ракету мне подарил?" Так как у нас дома тоже парогенератор Gorenje,то сравнивать есть с чем и PHILIPS показал себя на хороший порядок выше,Пар довольно мощный, ХБ футболки погладила на весу,с толстыми тканями справился легко без проблем.Плюсы то что это полноценный парогенератор с бойлером а не псевдо в котором вода подается с нижней ёмкости в утюг и пар образуется как в паровом утюге,автоматическое определение ткани,удобная система очистки как бойлера так и утюга. В общем пока одни плюсы,если вовремя проводить профилактику проблем с парогенератором не будет.Советую к покупке,а покупать или нет это уже ваш выбор.
Плюси
Полноценный парогенератор с бойлером в основной части,автоматическое определение ткани,большая емкость для воды,довольно мощная подача пара
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
До 45% економії енергії на основі IEC 603311, в екорежимі порівняно з турборежимом