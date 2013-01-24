Надзвичайно потужне прасування
PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно потужне прасування
PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги
Надзвичайно потужне прасування
PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно потужне прасування
PerfectCare Aqua Pro – це наша ультралегка праска з надзвичайно великим резервуаром для води ємністю 2,5 л, що ідеально підходить для тривалого прасування та чудового вертикального відпарювання. Переглянути усі переваги
Резервуар для води має дуже великий об’єм 2,5 л, тож Ви зможете зручно прасувати до 3 годин, не доливаючи воду. Крім того, резервуар прозорий, а це дасть Вам змогу з будь-якого боку легко перевірити, скільки залишилося води і чи достатньо її, щоб і надалі ефективно утворювати пару. Великий отвір у парогенераторі дозволить у будь-який час легко долити воду під час прасування з-під крана, з глека чи пляшки.
Регулярне усунення накипу захищає виріб і гарантує й надалі найкраще відпарювання. Ексклюзивна та ідеально розташована функція Easy De-Calc Plus дозволяє позбутися накипу і продовжити строк служби парогенератора. Звуковий та світловий сигнал нагадує про те, коли час чистити праску та усувати накип. Коли пристрій холодний, просто вийміть регулятор Easy De-Calc, зберіть брудну воду і накип у чашку та вилийте.
Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Ваш парогенератор обладнано фіксатором для транспортування, який надійно кріпить праску на платформі та запобігає її зісковзуванню або торканню до гарячої підошви. Фіксатор дає змогу безпечно та легко переносити пристрій за потребою.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Функція безпечного автоматичного вимкнення вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.
Підошва T-ionic Glide – це підошва Philips найкращої якості, що пропонує чудове ковзання для більш легкого і швидкого прасування. Вона має платформу з нержавіючої сталі, яка важча і міцніша за алюміній, з інтегрованим шаром оксиду титану для покращеної стійкості до подряпин. А ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечують рівномірний розподіл пари для швидкого розпрасовування складок.
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.
Ваш парогенератор має ідеальну вагу: праска надзвичайно легка і зручна в користуванні. Вона легко ковзає по одягу, миттєво розпрасовує важкі складки і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, цей пристрій робить вертикальне відпарювання надзвичайно простим та ефективним. Тепер Ви можете зручно та ефективно розпрасовувати вертикально складки на речах із делікатних тканин, зокрема шовкових блузках, сукнях, жакетах та навіть складному для прасування одязі з плісируванням, прикрасами, ґудзиками тощо.
Технологія
Легкість у використанні
Видалення накипу
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
Швидке усунення складок
GC026/00
GC026/30
GC026/80