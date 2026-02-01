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HD8649/11
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Немає значення, який сорт кави Ви любите: Ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача Ви зможете покрити свою каву густою молочною піною.
3 види напоїв
Класичний піноутворювач
Відбілювання
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
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