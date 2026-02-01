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  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Більше не доступний

2000 SeriesАвтоматична кавомашина Philips

HD8649/11

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Немає значення, який сорт кави Ви любите: Ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача Ви зможете покрити свою каву густою молочною піною.

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Повністю керамічні жорна для тривалого терміну служби

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • 3 види напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Відбілювання

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

Технічні характеристики

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції