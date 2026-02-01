Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Немає значення, який сорт кави Ви любите: Ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача Ви зможете покрити свою каву густою молочною піною.