Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, і покаже що й коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.