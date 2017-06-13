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HD8650/09
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Немає значення, який сорт кави Ви любите: Ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна.Переглянути усі переваги
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Автоматична кавомашина Philips
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Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Регулювання об’єму і 5 налаштувань помелу
Gusto Perfetto – це розумна технологія, яка постійно відслідковує, з яких кавових зерен ви готуєте свої напої. Вона виявляє, чи сорт зерен було змінено, і автоматично регулює дозування в камері заварювання для забезпечення завжди відповідного результату.
Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучино завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Розмір вашої кухні не має значення: ця кавомашина вміститься навіть у найменшу кухню, а фронтальний доступ забезпечить надзвичайну зручність для доступу до резервуара для води та контейнера для відходів. Створена для того, щоб насолоджуватися кавою стало простіше.
Зберігайте об’єм будь-якого виду кави на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, і покаже що й коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
Насолоджуйтеся чудовим еспресо або кавою зі свіжих зерен
Частуйте улюбленою кавою інших завдяки можливості приготування двох чашок
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
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