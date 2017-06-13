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    • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен Відчуйте аромат улюблених кавових зерен Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
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      2000 Series Автоматична кавомашина Philips

      HD8650/09

      Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

      Немає значення, який сорт кави Ви любите: Ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна.

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      2000 Series Автоматична кавомашина Philips

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      2000 Series

      Автоматична кавомашина Philips

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      Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

      Повністю керамічні жорна для тривалого терміну служби

      • 1 вид напою
      • Чорний
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      Регулювання об’єму і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму і 5 налаштувань помелу

      Завжди потрібна міцність незалежно від сорту зерен

      Завжди потрібна міцність незалежно від сорту зерен

      Gusto Perfetto – це розумна технологія, яка постійно відслідковує, з яких кавових зерен ви готуєте свої напої. Вона виявляє, чи сорт зерен було змінено, і автоматично регулює дозування в камері заварювання для забезпечення завжди відповідного результату.

      Кава ідеальної температури з нашим термоблоком

      Кава ідеальної температури з нашим термоблоком

      Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучино завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Вміститься в будь-яку кухню завдяки компактності та фронтальному доступу

      Вміститься в будь-яку кухню завдяки компактності та фронтальному доступу

      Розмір вашої кухні не має значення: ця кавомашина вміститься навіть у найменшу кухню, а фронтальний доступ забезпечить надзвичайну зручність для доступу до резервуара для води та контейнера для відходів. Створена для того, щоб насолоджуватися кавою стало простіше.

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Зберігайте об’єм будь-якого виду кави на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, і покаже що й коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 1 виду напою

      Насолоджуйтеся чудовим еспресо або кавою зі свіжих зерен

      Готуйте одночасно 2 чашки напою завдяки функції приготування двох чашок

      Частуйте улюбленою кавою інших завдяки можливості приготування двох чашок

      Технічні характеристики

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        Ні
        Тривалість заварювання кави
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1

      • Різноманіття

        Напої
        Еспресо
        Мелена кава
        Ні
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Gusto Perfetto
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        <100  cm
        Частота
        50  Hz
        Ємність контейнера для відходів
        8  servings
        Ємність резервуара для води
        1  L
        Місткість ємності для кавових зерен
        180  g
        Вага виробу
        7  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Макс. висота чашки
        95  mm
        Сумісність фільтрів
        Brita Intenza
        Колір та покриття
        Чорний
        Розміри виробу
        295 x 325 x 420  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Інтерфейс користувача
        Світлодіодні кнопки

      Badge-D2C

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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