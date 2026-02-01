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Більше не доступний
HD8825/09
Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
Приготуйте ідеальне еспресо, отримуючи найкраще з кожного свіжого зерна за допомогою повністю керамічних жорен, які не перегрівають кавові зерна. А спінене молоко можна зробити одним дотиком завдяки класичному піноутворювачу.
4 види напоїв
Автоматичний піноутворювач
Чорний
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Ніжне капучіно готувати просто завдяки автоматичному піноутворювачу. Піноутворювач, який бариста також називають "капучінатором", набирає молоко безпосередньо з пляшки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку суцільним струменем без розбризкування.
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