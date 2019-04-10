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Еспресо та капучіно одним дотиком – саме так, як потрібно
Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, обирайте міцність, температуру та об’єм напою на інтуїтивному дисплеї. Ваше гаряче капучіно – справа однієї миті завдяки вбудованому молочнику.
5 видів напоїв
Вбудований молочник
Чорна
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Marina3100
10/04/2019
Україна
Понятная, удобная, стильная! Рекомендую данную модель
Очень довольна данной моделью! Давно хотела себе кофемашину с автоматическим приготовлением латте/капучино и вот моя мечта сбылась) Она прекрасна: стильная, компактная, продуманная. Сказать что я довольна - это ничего не сказать! Теперь приготовление любимого напитка занимает пару секунд и это прекрасно! Все легко можно перепрограммировать под себя, настроить любой напиток. Удобный контейнер для молока. Можно взбивать тёплое молоко для детей. Очень удобно что после приготовления напитка с молоком есть функция быстрой промывки молочной группы. Получаю удовольствие от использования кофемашины каждое утро)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина