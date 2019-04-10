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  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
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  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

3100 seriesСупер автоматична еспресо кавомашина

HD8828/09

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Еспресо та капучіно одним дотиком – саме так, як потрібно

Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, обирайте міцність, температуру та об’єм напою на інтуїтивному дисплеї. Ваше гаряче капучіно – справа однієї миті завдяки вбудованому молочнику.

Переглянути всі переваги

Із нашим інтуїтивний дисплеєм

Еспресо та капучіно одним дотиком – саме так, як потрібно

  • 5 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Чорна

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Понятная, удобная, стильная! Рекомендую данную модель

Очень довольна данной моделью! Давно хотела себе кофемашину с автоматическим приготовлением латте/капучино и вот моя мечта сбылась) Она прекрасна: стильная, компактная, продуманная. Сказать что я довольна - это ничего не сказать! Теперь приготовление любимого напитка занимает пару секунд и это прекрасно! Все легко можно перепрограммировать под себя, настроить любой напиток. Удобный контейнер для молока. Можно взбивать тёплое молоко для детей. Очень удобно что после приготовления напитка с молоком есть функция быстрой промывки молочной группы. Получаю удовольствие от использования кофемашины каждое утро)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

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