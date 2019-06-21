Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
Saeco Incanto визначила новий стандарт у своєму класі. Вражаючий вишуканий корпус містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя.
3 види напоїв
Класичний піноутворювач
Блискуча чорна
AquaClean
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленими напоями для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Yevhenii
21/06/2019
Україна
Кавоварка відповідає всім моїм очікуванням
Все сподобалось, придбав через інтернет-магазин Фокстрот, налаштував один раз і отримую классну каву . Міцність,кількість та температура регулюються.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Сергій2019
10/04/2019
Україна
Покращує якість життя!
Дуже зручна у користуванні. Кава має м'який та насичений смак. Додаткова можливість використання молотої кави, а не тільки зерен.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
ACur
10/04/2019
Україна
Кавомашина повністю задовольняє своїм функціоналом.
Кавомашиною користуємось майже півроку, дуже задоволені. Готує смачну каву, дуже проста в користуванні та обслуговуванні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.