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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
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  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8912/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

Saeco IncantoСупер автоматична еспресо кавомашина

HD8912/09

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

Saeco Incanto визначила новий стандарт у своєму класі. Вражаючий вишуканий корпус містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя.

Переглянути всі переваги

Передова технологія для найкращого смаку

Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

  • 3 види напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Блискуча чорна

  • AquaClean

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів напоїв

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів напоїв

Насолоджуйтеся улюбленими напоями для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Кавоварка відповідає всім моїм очікуванням

Все сподобалось, придбав через інтернет-магазин Фокстрот, налаштував один раз і отримую классну каву . Міцність,кількість та температура регулюються.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

10/04/2019

Україна

Україна

Покращує якість життя!

Дуже зручна у користуванні. Кава має м'який та насичений смак. Додаткова можливість використання молотої кави, а не тільки зерен.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

10/04/2019

Україна

Україна

Кавомашина повністю задовольняє своїм функціоналом.

Кавомашиною користуємось майже півроку, дуже задоволені. Готує смачну каву, дуже проста в користуванні та обслуговуванні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8912/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

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Примітки

  1. Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

  2. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.