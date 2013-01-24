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    Saeco Incanto

    Супер автоматична еспресо кавомашина

    HD8914/09
    Saeco
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    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави. Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави. Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
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      Saeco Incanto Супер автоматична еспресо кавомашина

      HD8914/09
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

      Saeco Incanto визначає новий стандарт у своєму класі. Корпус із вишуканою передньою панеллю з нержавіючої сталі містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Saeco Incanto Супер автоматична еспресо кавомашина

      Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

      Saeco Incanto визначає новий стандарт у своєму класі. Корпус із вишуканою передньою панеллю з нержавіючої сталі містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя. Переглянути усі переваги

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        Incanto

        Incanto

        Супер автоматична еспресо кавомашина

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

        Передова технологія для найкращого смаку

        • 4 види напоїв
        • Автоматичний піноутворювач
        • Нержавіюча сталь
        • AquaClean
        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

        Насолоджуйтеся легким приготуванням 4 видів напоїв

        Насолоджуйтеся легким приготуванням 4 видів напоїв

        Насолоджуйтеся улюбленими напоями для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

        Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

        Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

        AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

        Оксамитова пінка одним дотиком завдяки автоматичному піноутворювачу

        Оксамитова пінка одним дотиком завдяки автоматичному піноутворювачу

        Ніжне капучіно готувати просто завдяки автоматичному піноутворювачу. Піноутворювач, який бариста також називають "капучінатором", набирає молоко безпосередньо з пляшки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку суцільним струменем без розбризкування.

        Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

        Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

        У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

        Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

        Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

        Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

        Компактна конструкція та надзвичайна місткість

        Компактна конструкція та надзвичайна місткість

        Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.

        Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

        Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

        Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.

        Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

        Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

        Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.

        Ретельне чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Ретельне чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Група заварювання – це серце будь-якої супер автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Повністю знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

        Традиційне покриття з нержавіючої сталі, вивірене до дрібниць

        Традиційне покриття з нержавіючої сталі, вивірене до дрібниць

        Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісне покриття з нержавіючої сталі, на створення якого надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.

        Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

        Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Молочне рішення
          Автоматичний піноутворювач
          Інтерфейс користувача
          Базовий дисплей

        • Технічні характеристики

          Ємність контейнера для відходів
          15  порції
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Місткість ємності для кавових зерен
          250  г
          Колір та покриття
          Нержавіюча сталь
          Довжина шнура
          >100  см
          Країна виготовлення
          Румунія
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Частота
          50  Гц
          Макс. висота чашки
          150  мм
          Розміри виробу
          221 x 340 x 430  мм
          Напруга
          230  В
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Резервуар для води
          Доступ згори
          Вага виробу
          7,2  кг

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          5
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється
          Налаштування помелу
          5
          Система попереднього заварювання
          Ні
          Налаштування температури
          3
          Профілі користувачів
          1

        • Інші функції

          Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
          Так
          Gusto Perfetto
          Так
          Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
          Так
          Бойлер Quick Heat
          Так
          Знімна група заварювання
          Так

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Еспресо лунго
          • Гаряча вода
          • Спінювання молока
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Ні

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              • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
              • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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