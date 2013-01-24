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Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
Saeco Incanto визначає новий стандарт у своєму класі. Корпус із вишуканою передньою панеллю з нержавіючої сталі містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя. Переглянути усі переваги
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Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
Saeco Incanto визначає новий стандарт у своєму класі. Корпус із вишуканою передньою панеллю з нержавіючої сталі містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя. Переглянути усі переваги
Супер автоматична еспресо кавомашина
Ціна магазину Philips
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Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленими напоями для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
Ніжне капучіно готувати просто завдяки автоматичному піноутворювачу. Піноутворювач, який бариста також називають "капучінатором", набирає молоко безпосередньо з пляшки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку суцільним струменем без розбризкування.
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.
Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.
Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.
Група заварювання – це серце будь-якої супер автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Повністю знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісне покриття з нержавіючої сталі, на створення якого надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.
Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Інші функції
Різноманіття
CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10