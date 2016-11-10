Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.