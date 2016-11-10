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    • Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави. Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави. Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
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      Saeco Incanto Супер автоматична еспресо кавомашина

      HD8916/09

      Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

      Saeco Incanto визначила новий стандарт у своєму класі. Вражаючий вишуканий корпус містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя.

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      Saeco Incanto Супер автоматична еспресо кавомашина

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      Incanto

      Супер автоматична еспресо кавомашина

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      Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

      Смачне лате макіато одним натисненням кнопки

      • 6 видів напоїв
      • Вбудований молочник
      • Блискуча чорна
      • AquaClean
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

      Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

      Компактна конструкція та надзвичайна місткість

      Компактна конструкція та надзвичайна місткість

      Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.

      Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

      Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

      Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Кожна порція кави, яку ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі й подає його без розбризкування в чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику й підтримувати його чистоту.

      Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

      Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

      Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання

      Високоякісне блискуче чорне покриття, вивірене до дрібниць

      Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісна чорна поверхня, на створення якої надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.

      Технічні характеристики

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        5
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Капучіно
        • Еспресо
        • Еспресо лунго
        • Гаряча вода
        • Лате макіато
        • Спінювання молока
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Gusto Perfetto
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        >100  cm
        Країна походження
        Румунія
        Частота
        50  Hz
        Ємність молочника
        0,5  l
        Ємність контейнера для відходів
        15  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  l
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  g
        Вага виробу
        7.2  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Доступ згори
        Макс. висота чашки
        150  mm
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Колір та покриття
        Блискучий чорний
        Розміри виробу
        221 x 340 x 430  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        • Вбудований молочник
        • Швидке очищення залишків молока
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей

      Badge-D2C

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      • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
      • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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