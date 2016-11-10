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HD8916/09
Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
Saeco Incanto визначила новий стандарт у своєму класі. Вражаючий вишуканий корпус містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя.Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Супер автоматична еспресо кавомашина
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Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.
Кожна порція кави, яку ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі й подає його без розбризкування в чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику й підтримувати його чистоту.
Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.
Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання
Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісна чорна поверхня, на створення якої надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.
Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
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