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Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
Saeco Incanto визначає новий стандарт у своєму класі. Корпус із вишуканою передньою панеллю з нержавіючої сталі містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя.
6 видів напоїв
Вбудований молочник
Нержавіюча сталь
AquaClean
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
4.6
з 5
81
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Vitol
18/11/2020
Україна
Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе
Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco
Плюси
всегда дома отменный кофе
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Дата використання 2018-11-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Дата використання 2018-11-18
Aliona
28/07/2020
Україна
Проста в использовании. Кофе супер.
Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.
Плюси
Проста в использовании.
Мінуси
Нет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Дата використання 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Дата використання 2018-07-28
Juliy
01/04/2019
Україна
Самый оптимальный вариант кофемашины
Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.