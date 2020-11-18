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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
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  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

Saeco IncantoАвтоматична кавомашина Philips

HD8918/09

4.6

| (81) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

Saeco Incanto визначає новий стандарт у своєму класі. Корпус із вишуканою передньою панеллю з нержавіючої сталі містить високоякісну італійську технологію для заварювання щоразу неймовірної кави. Нарешті Ваші мрії про каву втілено в життя.

Переглянути всі переваги

Смачне лате макіато одним натисненням кнопки

Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

  • 6 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Нержавіюча сталь

  • AquaClean

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

81

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

1

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе

Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco

Плюси

всегда дома отменный кофе

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Дата використання 2018-11-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Дата використання 2018-11-18

28/07/2020

Україна

Україна

Проста в использовании. Кофе супер.

Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.

Плюси

Проста в использовании.

Мінуси

Нет.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Дата використання 2018-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Дата використання 2018-07-28

01/04/2019

Україна

Україна

Самый оптимальный вариант кофемашины

Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

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Примітки

  1. Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

  2. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.