Saeco incanto

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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
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  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

Saeco IncantoАвтоматична кавомашина Philips

HD8919/59

4.4

| (23) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

Saeco Incanto встановлює новий стандарт якості у своєму класі. Високоякісна італійська технологія для заварювання неймовірної кави забезпечує високий рівень продуктивності та велику місткість при компактному розмірі.

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Смачне лате макіато одним натисненням кнопки

Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

  • 6 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Титановий

  • AquaClean

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

23

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3
2

01/06/2020

Polska

Polska

Saeco incanto

3 rok użytkuję nie ma żadnego problemu . Polecam bo warto

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

08/11/2017

Polska

Polska

Wystarczający do użytku domowego

Bardzo funkcjonalny ze względu na pełen dostęp od góry.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

16/12/2016

Polska

Polska

Ekspres stworzony do parzenia kawy

ekspres ciężko pracuje gdyż po jego zainstalowaniu ilość kaw które parzymy wraz z mężem znacząco wzrosła. Smak kawy tak espresso jak i napojów kawowych z mlekiem jest bardo dobry i dorównuje tym które można kupić w profesjonalnych kawiarniach. ekspres pracuje w miarę cicho i kawa jest przygotowywana dosyć szybko. Zaletą jest także filtr do wody, widać dbałość producenta ekspresu o jakość i smak kawy czego podstawą jest dobra jakość wody i jakość mielonego ziarna. Dla mnie pozostało tylko kupić wysokiej jakości ziarna kawy i nacisnąć przycisk aby delektować się cappuccino :) także polecam ten ekspres na pewno będziecie zadowoleni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

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Примітки

  1. Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

  2. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.