Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Saeco Incanto

Автоматична кавомашина Philips

HD8919/59
Saeco
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
Saeco
  • Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави. Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави. Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
    -{discount-value}

    Saeco Incanto Автоматична кавомашина Philips

    HD8919/59
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

    Saeco Incanto встановлює новий стандарт якості у своєму класі. Високоякісна італійська технологія для заварювання неймовірної кави забезпечує високий рівень продуктивності та велику місткість при компактному розмірі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Saeco Incanto Автоматична кавомашина Philips

    Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

    Saeco Incanto встановлює новий стандарт якості у своєму класі. Високоякісна італійська технологія для заварювання неймовірної кави забезпечує високий рівень продуктивності та велику місткість при компактному розмірі. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all saeco-automatic-espresso-machines

      Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.

      Смачне лате макіато одним натисненням кнопки

      • 6 видів напоїв
      • Вбудований молочник
      • Титановий
      • AquaClean
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

      Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

      Капучіно та лате макіато одним дотиком завдяки молочнику

      Капучіно та лате макіато одним дотиком завдяки молочнику

      Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та лате макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.

      Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

      Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

      Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання

      Високоякісне антрацитове покриття, вивірене до дрібниць

      Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісне антрацитове покриття, на створення якого надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.

      Надзвичайно великі можливості у надкомпактній конструкції

      Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки додатковій місткості ємності для зерен і резервуарів для води у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Молочне рішення
        • Вбудований молочник
        • Швидке очищення залишків молока
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Спеціальні функції
        Вбудований молочник
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Налаштування залежно від напою
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована температура
        • Контроль міцності кави
        Простота користування та зручність
        Знімний носик

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,5  л
        Ємність контейнера для відходів
        15  порції
        Ємність резервуара для води
        2,5  л
        Місткість ємності для кавових зерен
        500  г
        Колір та покриття
        Титановий
        Довжина шнура
        >100  см
        Країна виготовлення
        Румунія
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Розміри виробу
        221 x 340 x 430  мм
        Напруга
        230  В
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Доступ згори
        Вага виробу
        7,2  кг

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Налаштування температури
        3
        Профілі користувачів
        1

      • Інші функції

        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Gusto Perfetto
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так
        Знімна група заварювання
        Так

      • Різноманіття

        Напої
        • Капучіно
        • Еспресо
        • Еспресо лунго
        • Гаряча вода
        • Лате макіато
        • Спінювання молока
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись