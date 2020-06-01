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Елегантна конструкція. Вражаюча якість кави.
Saeco Incanto встановлює новий стандарт якості у своєму класі. Високоякісна італійська технологія для заварювання неймовірної кави забезпечує високий рівень продуктивності та велику місткість при компактному розмірі.
6 видів напоїв
Вбудований молочник
Титановий
AquaClean
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
4.4
з 5
23
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Robas06.03.1984.
01/06/2020
Polska
Saeco incanto
3 rok użytkuję nie ma żadnego problemu . Polecam bo warto
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Robert74
08/11/2017
Polska
Wystarczający do użytku domowego
Bardzo funkcjonalny ze względu na pełen dostęp od góry.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Beata71
16/12/2016
Polska
Ekspres stworzony do parzenia kawy
ekspres ciężko pracuje gdyż po jego zainstalowaniu ilość kaw które parzymy wraz z mężem znacząco wzrosła. Smak kawy tak espresso jak i napojów kawowych z mlekiem jest bardo dobry i dorównuje tym które można kupić w profesjonalnych kawiarniach. ekspres pracuje w miarę cicho i kawa jest przygotowywana dosyć szybko. Zaletą jest także filtr do wody, widać dbałość producenta ekspresu o jakość i smak kawy czego podstawą jest dobra jakość wody i jakość mielonego ziarna. Dla mnie pozostało tylko kupić wysokiej jakości ziarna kawy i nacisnąć przycisk aby delektować się cappuccino :) także polecam ten ekspres na pewno będziecie zadowoleni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.