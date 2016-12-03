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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

Saeco GranBaristoАвтоматична кавомашина Philips

HD8966/01

4.9

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд

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З інноваційною групою заварювання, що знімається одним рухом пальця

Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

  • Заварює 18 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Біла сталь

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Гаряча кава за мить завдяки технології Thermospeed

Гаряча кава за мить завдяки технології Thermospeed

Насолоджуйтеся надзвичайно гарячою кавою без жодних затримок завдяки потужному бойлеру з технологією Saeco Thermospeed. Технологія Thermospeed миттєво розігріє канали для кави після ввімкнення кавомашини та запобігає втраті тепла для отримання ідеальної гарячої кави вже у першій чашці.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

03/12/2016

Polska

Polska

Trafiony zakup

Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

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