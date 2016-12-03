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Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд
Заварює 18 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Біла сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся надзвичайно гарячою кавою без жодних затримок завдяки потужному бойлеру з технологією Saeco Thermospeed. Технологія Thermospeed миттєво розігріє канали для кави після ввімкнення кавомашини та запобігає втраті тепла для отримання ідеальної гарячої кави вже у першій чашці.
4.9
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Sebastian9999
03/12/2016
Polska
Trafiony zakup
Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
indiana133
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
mireczka
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01