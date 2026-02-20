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Saeco GranBaristo Автоматична кавомашина Philips

Більше не доступний

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Saeco GranBaristoАвтоматична кавомашина Philips

HD8966/01

Saeco GranBaristo Автоматична кавомашина Philips

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8966/01 - English (US)

  • PDF файл, 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 6.2 MB
  • 13 March 2026

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