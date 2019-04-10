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  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

Більше не доступний

Avance CollectionВелика мультипіч

HD9240/30

4.6
| (59) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити з доступом повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі!
Переглянути всі переваги

Найкращі результати з технологією Rapid Air

Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

  • Мультипіч із низьким використанням жиру

  • Мультиварка 1,2 кг

  • Білий

Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

Унікальна технологія мультипечі – Rapid Air – дає змогу смажити, пекти, запікати та готувати на грилі найсмачніші закуски та страви, використовуючи менше жиру порівняно зі звичайною фритюрницею або ж не використовуючи жиру взагалі! Мультипіч Philips із технологією Rapid Air також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!

Можливість приготування великої порції на 1,2 кг – це більше смачних чудових страв

Можливість приготування великої порції на 1,2 кг – це більше смачних чудових страв

Об’єм 1,2 кг дозволяє нагодувати до 5 людей. Тепер навіть більші сім’ї можуть користуватися мультипіччю завдяки на 50% більшому додатковому об’єму**

Цифровий екран для легкого контролю часу та температури

Цифровий екран для легкого контролю часу та температури

Завдяки цифровому сенсорному екрану можна керувати часом і температурою приготування у більш простий та точний спосіб. Смакуйте улюбленими стравами, приготованими за відповідної температури й часу для найкращого результату!

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Відгуки

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4.6

з 5

59

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

2

10/04/2019

Україна

Україна

Суперовая помощница на кухне!!!

мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Раджу всім цей продукт

Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)

Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

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      Примітки

      1. Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.