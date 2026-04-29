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Avance Collection Велика мультипіч

Більше не доступний

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Avance CollectionВелика мультипіч

HD9240/30

Avance Collection Велика мультипіч

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Airfryer XL HD9240/30 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Airfryer XL

  • PDF файл, 791.4 kB
  • 13 March 2026

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