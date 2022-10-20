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  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
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  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
  • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.

Мультипіч PhilipsOvi Smart (7.2 л, аксесуар)

HD9870/20

4.7
| (34) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
Розумніше, простіше та смачніше. Технологія інтелектуального розпізнавання думає і готує замість вас. Це єдина мультипіч, яка автоматично налаштовує час і температуру під час приготування для ідеально приготованих страв. Вибирайте й насолоджуйтеся кожним шматком!
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Чудові результати одним натисненням кнопки

Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.

  • Технологія Rapid Air

  • Розумна технологія розпізнавання

  • Збереження улюбленої страви

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • Кошик ємністю до 1,4 кг (6 порцій)

Розумні програми «шеф-кухар» для популярних страв

Розумні програми «шеф-кухар» для популярних страв

Наші професійні шеф-кухарі розробили розумні програми «шеф-кухар», які б думали й готували замість вас. Свіжа чи заморожена картопля фрі, курячі гомілки чи ціла курка і навіть ціла риба лише одним натисненням кнопки мультипечі XXL.

Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

Тепер ви можете їсти здоровіші страви та видаляти зайвий жир із їжі. Мультипіч Philips XXL із технологією видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир. Насолоджуйтеся смаком смаженої цілої курки із хрусткою скоринкою, ніжним м’ясом і на 50% меншою кількістю жиру з високим вмістом насичених жирних кислот*.

Оригінальна мультипіч з у сім разів швидшим потоком повітря***

Оригінальна мультипіч з у сім разів швидшим потоком повітря***

Насолоджуйтеся здоровішою смаженою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині й містить на 90% менше жиру**. Мультипіч Philips XXL використовує гаряче повітря (замість олії) для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Технологія Philips Rapid Air створює в сім разів швидший потік повітря, завдяки чому можна насолоджуватися хрусткішими результатами*** та приємним смаком.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

34

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

20/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч універсал

Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую

Плюси

Функціонал

Мінуси

Займає місце

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Багатофункціональна

Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні

Мінуси

Недоліків невиявила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає

Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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      Примітки

      1. ¹Мультипіч Ovi XXL має найвищу потужність, найшвидший час підігрівання і дозволяє приготувати одноріднішу заморожену картоплю фрі (2021).

      2. Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips

      3. Технологія Philips Rapid Air у сім разів збільшує швидкість потоку повітря в кошику порівняно зі швидкістю повітря в мультипечі Philips Viva з пласким дном

      4. Ємність у літрах вказується для загального об’єму чаші

      5. Кількість рецептів різниться залежно від країни

      6. Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) чи філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.