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Збереження улюбленої страви
Кошик з антипригарним покриттям
Кошик ємністю до 1,4 кг (6 порцій)
Наші професійні шеф-кухарі розробили розумні програми «шеф-кухар», які б думали й готували замість вас. Свіжа чи заморожена картопля фрі, курячі гомілки чи ціла курка і навіть ціла риба лише одним натисненням кнопки мультипечі XXL.
Тепер ви можете їсти здоровіші страви та видаляти зайвий жир із їжі. Мультипіч Philips XXL із технологією видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир. Насолоджуйтеся смаком смаженої цілої курки із хрусткою скоринкою, ніжним м’ясом і на 50% меншою кількістю жиру з високим вмістом насичених жирних кислот*.
Насолоджуйтеся здоровішою смаженою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині й містить на 90% менше жиру**. Мультипіч Philips XXL використовує гаряче повітря (замість олії) для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Технологія Philips Rapid Air створює в сім разів швидший потік повітря, завдяки чому можна насолоджуватися хрусткішими результатами*** та приємним смаком.
4.7
з 5
34
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Помадка
20/10/2022
Україна
Частина акції
Мультипіч універсал
Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую
Плюси
Функціонал
Мінуси
Займає місце
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Тіна₴@.
20/10/2022
Україна
Частина акції
Багатофункціональна
Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні
Мінуси
Недоліків невиявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Cartainhog
20/10/2022
Україна
Частина акції
Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає
Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
¹Мультипіч Ovi XXL має найвищу потужність, найшвидший час підігрівання і дозволяє приготувати одноріднішу заморожену картоплю фрі (2021).
Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips
Технологія Philips Rapid Air у сім разів збільшує швидкість потоку повітря в кошику порівняно зі швидкістю повітря в мультипечі Philips Viva з пласким дном
Ємність у літрах вказується для загального об’єму чаші
Кількість рецептів різниться залежно від країни
Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) чи філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.