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Мультипіч Philips Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Всі (12)
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечі на 8,3 лРоздільник «3-в-1»
Аксесуар для мультипечі XXL на 8,3 лНабір «2-в-1» для приготування на парі й смаження
Аксесуар для мультипечі на 8,3 лПластина для піци та гриля
Аксесуар для мультипечіНабір для гриля XXL
Аксесуар для мультипечі PhilipsВелика посудина для випікання
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
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