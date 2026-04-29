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Мультипіч Philips Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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Мультипіч PhilipsOvi Smart (7.2 л, аксесуар)

HD9870/20

Мультипіч Philips Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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Інструкції і документація

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF файл, 6.4 MB
  • 13 March 2026

03 EDC_HD9870 - English (US)

  • PDF файл, 634.8 kB
  • 13 March 2026

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