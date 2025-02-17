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    • Насадка для блискучого відбілювання Насадка для блискучого відбілювання Насадка для блискучого відбілювання

      Philips Sonicare Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX6062/88

      Загальна оцінка / 5
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      Насадка для блискучого відбілювання

      Зробіть посмішку більш сяючою із цією змінною насадкою для відбілювання зубів від Philips Sonicare, яку було клінічно протестовано. Різниця помітна всього за тиждень. Виняткові результати щоденного чищення.

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      Philips Sonicare Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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      Optimal White
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      Optimal White

      Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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      Насадка для блискучого відбілювання

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      • 70% біопластику**
      Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за один тиждень*

      Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за один тиждень*

      Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу усмішку лише за 7 днів.

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Наша відбілююча насадка використовує густо розташовані щетинки, щоб видалити до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, забезпечуючи свіжість усього рота.

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середньої м’якості
        Колір
        Чорний
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Розмір
        Стандартний
        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare
        Не підходить для
        Philips One

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 W2 Optimal White

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        Австрія
        Переваги
        • Здоров’я ясен
        • Видалення нальоту
        • Видалення плям/відбілювання

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      • *Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
      • **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • ***Несумісна із ручками Philips One

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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