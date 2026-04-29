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Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щітка із застосунком Sonicare for kids

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Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щіткаіз застосунком Sonicare for kids

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щітка із застосунком Sonicare for kids

Доступні варіанти

Aqua
Aqua
Green
Green
Pink
Pink
Purple
Purple

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Екологічний паспорт - English (US)

  • PDF файл, 219.1 kB
  • 24 October 2020

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