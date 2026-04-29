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Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щітка із застосунком Sonicare for kids
Підтримка
HX6322/04
HX6340
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Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Екологічний паспорт - English (US)
Всі (12)
Яка насадка для щітки підійде для моєї зубної щітки Sonicare?
У яких країнах доступний додаток Sonicare?
Чи можу я замінити батарею зубної щітки Sonicare?
Чому Philips Sonicare потребує дозволи
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Philips SonicareЗарядна платформа
Насадки для дитячої зубної щіткиДля дітей віком від 3 років (2 шт)
Насадки для дитячої зубної щіткиДля дітей віком від 7 років (2 шт)
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Моя зубна щітка Sonicare вібрує надто сильно
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
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