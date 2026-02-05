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HX6322/04
HX6340
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Цей продукт
Дитяча звукова зубна щітка
із застосунком Sonicare for kids
2 599,00 ₴
Насадки для дитячої зубної щітки
Для дітей віком від 3 років (2 шт)
699,00 ₴
2 599,00 ₴
2 599,00 ₴
Якісне, безпечне та цікаве чищення зубів для дітей від 3 років
Таймери контролю часу чищення
1 режим роботи та 2 інтенсивності
2 насадки Sonicare For Kids в комплекті від 3-х та 7-ми років з м'якими щетинками для лагідного та виняткового чищення
Безкоштовний застосунок з Bluetooth® підключенням
Інтерактивні розваги та технологія Philips Sonicare
Завдяки зубній щітці Philips Sonicare For Kids та застосунку діти самі вчаться правильно чистити зуби. Застосунок синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини через Bluetooth, демонструє правильні техніки чищення і відстежує успіхи. Діти можуть стежити за своїми результатами й отримувати захоплюючі нагороди за свої досягнення. Це ефективний навчальний застосунок – 98% опитаних батьків стверджують, що стало легше змусити дітей довше та краще чистити зуби*. Це чудовий спосіб допомогти дітям здобути навички належного догляду за ротовою порожниною назавжди.
Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний застосунок перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой застосунку – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренер застосунку із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у застосунку.
4.8
з 5
1489
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Serhii1
05/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Добре чистить зубки
Зубки чистить добре, діткам подобається.(2 роки та 4 роки )
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids
15/06/2025
Україна
Перевірений покупець
Все ок
Все добре. Тільки наклейка відключається чогось завжди
Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids
Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids
Va86
28/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Все ок
Щіткою задоволені, до телефону не приєднували. Скачали додаток з AppStore але він не бачить її. Зробіть посилання на працюючий додаток на Вашому офіційному сайті. Єдине що дратує в дитячій щітці то це наліпки, які постійно відклеюються.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6352/42 із застосунком Sonicare for kids
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6352/42 із застосунком Sonicare for kids
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
згідно з даними опитування батьків; порівняно з використанням лише зубної щітки
у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
у разі використання двічі на день протягом двох хвилин
опитування стоматологів із дітьми віком 4–10 років у США