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  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
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  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
  • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare Дитяча звукова зубна щіткаіз застосунком Sonicare for kids

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Aqua
Aqua
Green
Green
Pink
Pink
Purple
Purple
Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим застосунком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя.
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+1 рік сервісу

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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

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Цей продукт

Дитяча звукова зубна щітка із застосунком Sonicare for kids

Дитяча звукова зубна щітка
із застосунком Sonicare for kids

2 599,00 ₴

  • Насадки для дитячої зубної щітки

    Насадки для дитячої зубної щітки
    Для дітей віком від 3 років (2 шт)

    699,00 ₴

2 599,00 ₴

2 599,00 ₴

Захоплюючий початок здорових звичок на все життя

Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

  • Якісне, безпечне та цікаве чищення зубів для дітей від 3 років

  • Таймери контролю часу чищення

  • 1 режим роботи та 2 інтенсивності

  • 2 насадки Sonicare For Kids в комплекті від 3-х та 7-ми років з м'якими щетинками для лагідного та виняткового чищення

  • Безкоштовний застосунок з Bluetooth® підключенням

Весело, пізнавально, ефективно

Весело, пізнавально, ефективно

Інтерактивні розваги та технологія Philips Sonicare

Інтерактивний застосунок Sonicare For Kids

Інтерактивний застосунок Sonicare For Kids

Завдяки зубній щітці Philips Sonicare For Kids та застосунку діти самі вчаться правильно чистити зуби. Застосунок синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини через Bluetooth, демонструє правильні техніки чищення і відстежує успіхи. Діти можуть стежити за своїми результатами й отримувати захоплюючі нагороди за свої досягнення. Це ефективний навчальний застосунок – 98% опитаних батьків стверджують, що стало легше змусити дітей довше та краще чистити зуби*. Це чудовий спосіб допомогти дітям здобути навички належного догляду за ротовою порожниною назавжди.

Більше задоволення, кращі результати

Більше задоволення, кращі результати

Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний застосунок перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой застосунку – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренер застосунку із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у застосунку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

1489

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

05/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Добре чистить зубки

Зубки чистить добре, діткам подобається.(2 роки та 4 роки )

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids

15/06/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все ок

Все добре. Тільки наклейка відключається чогось завжди

Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids

Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6322/04 із застосунком Sonicare for kids

28/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все ок

Щіткою задоволені, до телефону не приєднували. Скачали додаток з AppStore але він не бачить її. Зробіть посилання на працюючий додаток на Вашому офіційному сайті. Єдине що дратує в дитячій щітці то це наліпки, які постійно відклеюються.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6352/42 із застосунком Sonicare for kids

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Дитяча звукова зубна щітка HX6352/42 із застосунком Sonicare for kids

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. згідно з даними опитування батьків; порівняно з використанням лише зубної щітки

      2. у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      3. у разі використання двічі на день протягом двох хвилин

      4. опитування стоматологів із дітьми віком 4–10 років у США