Добрий день! Дякуємо за вибір щітки Philips Sonicare для Вашої дитини. Щоб під’єднати зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare, потрібно виконати спарення зубної щітки й телефона через Bluetooth. Переконайтеся, будь ласка, що мобільний пристрій підтримує технологію Bluetooth 4.0 або новішої версії. Якщо Ви користуєтеся додатком уперше, потрібно спарити зубну щітку. Щітка може бути спарена лише з одним мобільним пристроєм. Виконайте вказівки в додатку. Щоб під'єднати зубну щітку до додатка, увімкніть її, натиснувши кнопку "Увімк./Вимк." або кнопку режиму чищення (не вмикайте зубну щітку, коли вона перебуває на зарядному пристрої). За замовчуванням додаток автоматично підключається до зубної щітки. Щодо наліпок, для приклеювання використовується безпечний гіпоалергенний клей, для того, щоб Ваша дитина мала можливість без труднощів та слідів клею на щітці змінювати її стиль. Для того, щоб наліпка трималася краще, рекомендуємо: Підготувати поверхню щітки. Білу частину необхідно протерти спиртом, щоб покращити адгезію поверхні. Переконатися, що поверхня суха та чиста. Приклеювати наліпки так, щоб не залишалося повітряних пухирців. Дати трохи часу, щоб клей на наліпці спрацював, перед тим як користуватися щіткою. Після використання просушувати щітку рушником та зберігати у ванній у такому місці, де вплив вологи найменший. Для запобігання утворення шкідливих бактерій під наліпками рекомендуємо час від часу їх заміну та ретельно доглядати за поверхнею під наліпкою. У тому разі, якщо залишаються запитання щодо роботи щітки, В завжди можете звернутися до команди підтримки споживачів компанії Philips: 0 800 50-06-97 (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00), або напишіть нам у приватні повідомлення через сторінку Philips Ukraine у Facebook, Instagram або Viber у години роботи з 9:00 до 23:00, у будні та 10:00 до 22:00 у вихідні. Бажаємо приємного користування та здорової усмішки.