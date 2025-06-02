Умови пошуку

    • Відмінне чищення та до 7 разів здоровіші ясна* Відмінне чищення та до 7 разів здоровіші ясна* Відмінне чищення та до 7 разів здоровіші ясна*

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 7100

      HX7420/01

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Відмінне чищення та до 7 разів здоровіші ясна*

      Підтримуйте здоров’я ясен під час кожного чищення. Наша технологія Sonicare наступного покоління забезпечує потужне, але дбайливе чищення навіть у важкодоступних місцях, покращуючи здоров’я ясен у 7 разів** та видаляючи до 10 разів більше зубного нальоту*.

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 7100

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Відмінне чищення та до 7 разів здоровіші ясна*

      До 10 разів більше видалення зубного нальоту**

      • До 10 разів більше видалення зубного нальоту**
      • 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності
      • Вбудований датчик тиску
      • Застосунок Philips Sonicare
      • Компактний дорожній кейс з можливістю заряджання
      До 7 разів здоровіші ясна**

      До 7 разів здоровіші ясна**

      Підтримуйте здоров’я ясен за допомогою цієї спеціально розробленої насадки G3 для здоров’я ясен. Розташування щетинок дозволяє зовнішнім щетинкам чистити лінію ясен, навіть коли ви зосереджені на зубах. Результат: до 7 разів здоровіші ясна за два тижні**. Спеціальна гнучкість щітки також допомагає видаляти в 10 разів більше зубного нальоту, ніж звичайною зубною щіткою*.

      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує надійне та стабільне чищення для відмінного результату щоразу. Двигун автоматично регулює потужність, тож продуктивність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтесь дбайливим, але водночас ефективним очищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок проникає глибоко між зубами та вздовж лінії ясен, допомагаючи щетинкам ефективно очищувати зуби від нальоту.

      Захистіть свої ясна з нашим датчиком тиску

      Захистіть свої ясна з нашим датчиком тиску

      Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Удоскональте чищення за допомогою 12 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або зосередитися саме на чищенні, все можливо. Обирайте режим Clean (Чищення), Sensitive (Делікатний), Gum Health (Здоров’я ясен) або White (Відбілювання) та один із трьох рівнів інтенсивності.

      Поради щодо чищення зубів у вашій долоні

      Поради щодо чищення зубів у вашій долоні

      Досягніть своїх цілей у догляді за порожниною рота за допомогою зубної щітки й додатка Sonicare. Вони ідеально поєднуються, щоб забезпечити чищення зубів за вказівками, поради й підказки, а також персоналізований для вас контент. Разом вас не зупинити.

      Турбуйтеся про здоров’я в дорозі, заряджайте де завгодно

      Турбуйтеся про здоров’я в дорозі, заряджайте де завгодно

      Наш дорожній футляр для заряджання з інтегрованим портом дозволяє заряджати пристрій у дорозі. Він достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Sonicare, але водночас достатньо компактний, щоб поміститися в будь-яку сумку – ідеальний супутник у подорожах.

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      21 день регулярного чищення зубів

      21 день регулярного чищення зубів

      Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії
        Бездротова технологія Bluetooth
        Підключення до додатка для чищення
        Сумісність з iOS
        iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Дорожній футляр
        Дорожній футляр для заряджання
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 7100
        Насадка для щітки
        1 G3 Premium Gum Care
        Дорожній футляр
        1 Дорожній футляр для заряджання
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1 зарядний пристрій USB-A

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 7 разів здоровіші ясна**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Для видалення поверхневих плям
        Делікатний
        Для чутливих зубів та ясен
        Здоров’я ясен
        Лагідно масажує ясна

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Додаток Sonicare

        Відстеження і звіти успішності
        Відстежує динаміку чищення зубів у часі, допомагаючи вам підтримувати здоров’я ротової порожнини.

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • в режимі Gum Health у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • * ніж звичайна зубна щітка
      • **у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

