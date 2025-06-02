Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX7420/01
Відмінне чищення та до 7 разів здоровіші ясна*
Підтримуйте здоров’я ясен під час кожного чищення. Наша технологія Sonicare наступного покоління забезпечує потужне, але дбайливе чищення навіть у важкодоступних місцях, покращуючи здоров’я ясен у 7 разів** та видаляючи до 10 разів більше зубного нальоту*.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
серії 7100
усього
recurring payment
Дізнатись більше ›
Дізнатись більше ›
Переглянути акційні моделі ›
Дізнатись більше ›
Дізнатись більше ›
Переглянути акційні моделі ›
Підтримуйте здоров’я ясен за допомогою цієї спеціально розробленої насадки G3 для здоров’я ясен. Розташування щетинок дозволяє зовнішнім щетинкам чистити лінію ясен, навіть коли ви зосереджені на зубах. Результат: до 7 разів здоровіші ясна за два тижні**. Спеціальна гнучкість щітки також допомагає видаляти в 10 разів більше зубного нальоту, ніж звичайною зубною щіткою*.
Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує надійне та стабільне чищення для відмінного результату щоразу. Двигун автоматично регулює потужність, тож продуктивність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтесь дбайливим, але водночас ефективним очищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок проникає глибоко між зубами та вздовж лінії ясен, допомагаючи щетинкам ефективно очищувати зуби від нальоту.
Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.
Удоскональте чищення за допомогою 12 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або зосередитися саме на чищенні, все можливо. Обирайте режим Clean (Чищення), Sensitive (Делікатний), Gum Health (Здоров’я ясен) або White (Відбілювання) та один із трьох рівнів інтенсивності.
Досягніть своїх цілей у догляді за порожниною рота за допомогою зубної щітки й додатка Sonicare. Вони ідеально поєднуються, щоб забезпечити чищення зубів за вказівками, поради й підказки, а також персоналізований для вас контент. Разом вас не зупинити.
Наш дорожній футляр для заряджання з інтегрованим портом дозволяє заряджати пристрій у дорозі. Він достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Sonicare, але водночас достатньо компактний, щоб поміститися в будь-яку сумку – ідеальний супутник у подорожах.
Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.
Рівні інтенсивності
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
Додаток Sonicare
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.