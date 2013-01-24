Нагадування про заміну забезпечують найкраще чищення

Насадки для щітки стають менш ефективними після 3 місяців використання, але завдяки функції BrushSync вас буде сповіщено про це. Зубна щітка з підтримкою функції BrushSync розуміє ваше використання і сповіщає, коли потрібна заміна.