    Інноваційний догляд для чутливих зубів і ясен

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 6100

      HX7403/07

      Інноваційний догляд для чутливих зубів і ясен

      Електрична зубна щітка Philips Sonicare Series 6100 має технологію нового покоління Sonicare, спеціальний режим Sensitive (Делікатний), насадку S2 Sensitive та 3 рівні інтенсивності. Також має датчик надмірного тиску. У комплект входить дорожній футляр.

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 6100

      Інноваційний догляд для чутливих зубів і ясен

      Делікатно видаляє у 10 разів більше нальоту¹

      • Видаляє до 10 разів більше нальоту¹ у важкодоступних ділянках
      • Делікатний до чутливих зубів і ясен
      • 2 режими чищення та 3 рівні інтенсивності
      • Світлове сповіщення про надмірний тиск
      • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді²
      Особливий догляд для чутливих зубів

      Особливий догляд для чутливих зубів

      Ретельне чищення може бути делікатним для чутливих зубів і ясен. Ця насадка S2 Sensitive має унікальну конструкцію із довгими тонкими надм’якими щетинками, які роблять кожен рух щітки максимально делікатним. Завдяки понад 3000 щільно розташованим щетинкам вона допомагає видаляти у 10 разів більше нальоту, ніж звичайна мануальна щітка.¹

      Нове покоління технології Sonicare

      Нове покоління технології Sonicare

      Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію Sonicare нового покоління, щоб забезпечити справді рівномірне очищення всієї ротової порожнини. Двигун автоматично регулює потужність, тож ефективність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтеся делікатним, але водночас результативним очищенням зубів і ясен завдяки щетинкам, які роблять до 62 000 рухів за хвилину. Технологія мікробульбашок Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати ротову порожнину, спрямовуючи потік рідини глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

      Захистіть свої ясна з нашим датчиком натиску

      Захистіть свої ясна з нашим датчиком натиску

      Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.

      Режими й рівні інтенсивності

      Режими й рівні інтенсивності

      Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для оптимальних відчутів при чищенні зубів.

      Дорожній кейс

      Дорожній кейс

      Наш дорожній кейс дозволяє брати пристрій із собою в дорогу. Він достатньо міцний, щоб надійно захищати вашу зубну щітку Sonicare, і водночас досить компактний, щоб поміститися в будь-яку сумку — ідеальний супутник у подорожах.

      SmarTimer та BrushPacer

      SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.

      Нагадування про заміну

      Нагадування про заміну

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      21 день чищення зубів на повному заряді²

      21 день чищення зубів на повному заряді²

      Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду², насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення 0,08 Вт
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Темно-синій

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Дорожній футляр
        Дорожній футляр
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадка для щітки
        3 S2 Sensitive
        Дорожній футляр
        1 дорожній футляр
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1 зарядний пристрій USB-A

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Делікатний
        Для чутливих зубів та ясен

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • ¹ Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою через 6 тижнів. Деталі на philips.ua.
      • ² На основі двох періодів чищення по дві хвилини на день у стандартному режимі.

