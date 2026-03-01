Режими й рівні інтенсивності

Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для оптимальних відчутів при чищенні зубів.