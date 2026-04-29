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Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean Smart 9400

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Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії DiamondClean Smart 9400

HX9917/88

HX992W

Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean Smart 9400

Доступні варіанти

Black
Black
White
White

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Посібник користувача

  • PDF файл, 8.3 MB
  • 28 August 2024

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 695.2 kB
  • 29 June 2026

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