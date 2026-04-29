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Електричні зубні щітки
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Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean Smart 9400
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HX9917/88
HX992W
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Посібник користувача
Заява про відповідність ЄС - English (US)
Всі (13)
Чи можна синхронізувати програму Sonicare із програмою Apple Health?
Як увімкнути або вимкнути датчик натиску на Sonicare?
Яка насадка для щітки підійде для моєї зубної щітки Sonicare?
У яких країнах доступний додаток Sonicare?
Чи можу я замінити батарею зубної щітки Sonicare?
Насадки для звукової зубної щіткиДля відбілювання W2 Optimal White (4 шт)
Насадки для звукової зубної щіткиБоротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)
Насадки для звукової зубної щіткиПокращення стану ясен G3 Premium Gum Care (4 шт)
Насадки для звукової зубної щітки Універсальний догляд A3 Premium All-in-One (4 шт)
Philips SonicareДорожній футляр для заряджання
Насадки для звукової зубної щіткиУніверсальний догляд A3 Premium All-in-One (2 шт)
Насадки для звукової зубної щіткиДля відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
Насадки для звукової зубної щіткиБоротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)
Насадки для звукової зубної щіткиПокращення стану ясен G3 Premium Gum Care (2 шт)
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Моя зубна щітка Sonicare вібрує надто сильно
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
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