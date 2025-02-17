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    • Одна насадка для щітки для комплексного догляду Одна насадка для щітки для комплексного догляду Одна насадка для щітки для комплексного догляду

      Philips Sonicare Premium All-in-One Насадки для звукової зубної щітки

      HX9094/87

      Загальна оцінка / 5
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      Одна насадка для щітки для комплексного догляду

      Відчуйте переваги найкращих електричних зубних щіток Philips Sonicare із цією змінною насадкою для щітки «усе в одному»: ефективне видалення нальоту та плям і покращення здоров’я ясен – повний догляд за порожниною рота.

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      Philips Sonicare Premium All-in-One Насадки для звукової зубної щітки

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      Premium All-in-One
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      Premium All-in-One

      Насадки для звукової зубної щітки

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      Одна насадка для щітки для комплексного догляду

      До 20 разів ефективніше видалення нальоту*

      • 4 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      • 70% біопластику**
      До 20 разів краще усунення нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою*

      До 20 разів краще усунення нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою*

      Кожен чистить зуби по-різному, тому ми розробили насадку All-in-One,яка має точнонахилені щетинки, які забезпечують ефективне видалення нальоту незалежно від техніки. Головка щітки All-in-One забезпечує найкраще очищення та видаляє до 20 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою, навіть у важкодоступних місцях.

      Усунення до 100% більше плям за 2 дні***

      Усунення до 100% більше плям за 2 дні***

      Насадка All-in-One містить трикутні щетинки, які збільшують контакт із поверхнею зубів та ефективніше видаляють плями. Результат говорить сам за себе: до 100% більше видалення плям менш ніж за два дні.***

      До 15 разів здоровіші ясна лише за шість тижнів*

      До 15 разів здоровіші ясна лише за шість тижнів*

      Бічні щетинки насадки All-in-One є подовженими, щоб забезпечити очищення лінії ясен навіть тоді, коли ви зосереджуєтеся на зубах. Результат — до 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів.*

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        М’які
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Матеріал насадки для щітки
        М’яка й гнучка гумова насадка
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 універсальна A3 Premium

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        Австрія
        Переваги
        • "Все в одному"
        • Здоров’я ясен
        • Видалення нальоту
        • Видалення плям/відбілювання

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      • *Порівняно зі звичайною зубною щіткою
      • **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • *** у порівнянні зі звичайною зубною щіткою в лабораторному дослідженні.
      • ****Несумісна із ручками Philips One

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      Оплата при отриманні товару, без комісії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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