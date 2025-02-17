Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX9094/87
Одна насадка для щітки для комплексного догляду
Відчуйте переваги найкращих електричних зубних щіток Philips Sonicare із цією змінною насадкою для щітки «усе в одному»: ефективне видалення нальоту та плям і покращення здоров’я ясен – повний догляд за порожниною рота.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадки для звукової зубної щітки
усього
recurring payment
Кожен чистить зуби по-різному, тому ми розробили насадку All-in-One,яка має точнонахилені щетинки, які забезпечують ефективне видалення нальоту незалежно від техніки. Головка щітки All-in-One забезпечує найкраще очищення та видаляє до 20 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою, навіть у важкодоступних місцях.
Насадка All-in-One містить трикутні щетинки, які збільшують контакт із поверхнею зубів та ефективніше видаляють плями. Результат говорить сам за себе: до 100% більше видалення плям менш ніж за два дні.***
Бічні щетинки насадки All-in-One є подовженими, щоб забезпечити очищення лінії ясен навіть тоді, коли ви зосереджуєтеся на зубах. Результат — до 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів.*
Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.
Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.
Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.
Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку
Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**
Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.