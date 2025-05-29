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  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною
  • Комплексний догляд за ротовою порожниною

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії DiamondClean Smart 9400

HX9917/88

HX992W

4.6
| (113) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Black
Black
White
White
Комплексний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад.
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+1 рік сервісу

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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

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Цей продукт

Звукова зубна щітка серії DiamondClean Smart 9400

Звукова зубна щітка
серії DiamondClean Smart 9400

10 499,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)

    999,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Для відбілювання W2 Optimal White (4 шт)

    1 599,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)

    1 299,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)

    2 299,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Покращення стану ясен G3 Premium Gum Care (2 шт)

    1 299,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Покращення стану ясен G3 Premium Gum Care (4 шт)

    2 299,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Універсальний догляд A3 Premium All-in-One (2 шт)

    1 699,00 ₴

  • Насадки для звукової зубної щітки

    Насадки для звукової зубної щітки
    Універсальний догляд A3 Premium All-in-One (4 шт)

    2 699,00 ₴

10 499,00 ₴

Лагідно усуває до 20 разів більше нальоту*

Комплексний догляд за ротовою порожниною

  • Усуває в 20 разів більше нальоту*

  • Датчик тиску зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення

  • 4 режими роботи та 3 інтенсивності

  • Застосунок Sonicare

  • Зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One та 1 насадка G3 Premium Gum Care. Скляний стакан-зарядка

У 20 разів ефективніше видалення зубного нальоту*, дбайливо ставиться до ясен

У 20 разів ефективніше видалення зубного нальоту*, дбайливо ставиться до ясен

Усі чистять зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку із щетинками, розташованими під різним кутом, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка All-in-One A3 забезпечує найкраще чищення й видаляє до 20 разів більше нальоту, забезпечуючи в 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів й усуває на 100% більше плям менш ніж за два дні порівняно зі звичайною зубною щіткою.

Технологія Sonicare Fluid Action

Технологія Sonicare Fluid Action

Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, якщо ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, щоб захистити ясна.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

113

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

29/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Класна штука)

Все супер. Спочатку було трохи важко пристосуватися після звичайної зубної щітки, але зараз вже краще. Також трохи не зручний додаток, бо воно якось по дивною вираховує час чищення. Загалом я задоволена на даний момент:))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

19/03/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

гарно чистить

подарували на свято, зручно бо чистиш зуби по часу, і ще додатково в App можно дивитися результат

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

15/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Крутий гаджет! Зуби просто блищать.

мене майже все задовольняє в цьому пристрої. Із мінусів це ціна змінних насадок.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      2. за 6 місяців у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

      3. менш ніж за 2 дні в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.