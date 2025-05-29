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HX9917/88
HX992W
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Цей продукт
Звукова зубна щітка
серії DiamondClean Smart 9400
10 499,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
999,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Для відбілювання W2 Optimal White (4 шт)
1 599,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)
1 299,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)
2 299,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Покращення стану ясен G3 Premium Gum Care (2 шт)
1 299,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Покращення стану ясен G3 Premium Gum Care (4 шт)
2 299,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Універсальний догляд A3 Premium All-in-One (2 шт)
1 699,00 ₴
Насадки для звукової зубної щітки
Універсальний догляд A3 Premium All-in-One (4 шт)
2 699,00 ₴
10 499,00 ₴
Усуває в 20 разів більше нальоту*
Датчик тиску зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
4 режими роботи та 3 інтенсивності
Застосунок Sonicare
Зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One та 1 насадка G3 Premium Gum Care. Скляний стакан-зарядка
Усі чистять зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку із щетинками, розташованими під різним кутом, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка All-in-One A3 забезпечує найкраще чищення й видаляє до 20 разів більше нальоту, забезпечуючи в 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів й усуває на 100% більше плям менш ніж за два дні порівняно зі звичайною зубною щіткою.
Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, якщо ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, щоб захистити ясна.
4.6
з 5
113
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
polinak871
29/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Класна штука)
Все супер. Спочатку було трохи важко пристосуватися після звичайної зубної щітки, але зараз вже краще. Також трохи не зручний додаток, бо воно якось по дивною вираховує час чищення. Загалом я задоволена на даний момент:))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Helena767
19/03/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
гарно чистить
подарували на свято, зручно бо чистиш зуби по часу, і ще додатково в App можно дивитися результат
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Tima55
15/09/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Крутий гаджет! Зуби просто блищать.
мене майже все задовольняє в цьому пристрої. Із мінусів це ціна змінних насадок.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
за 6 місяців у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
менш ніж за 2 дні в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.