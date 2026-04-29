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Серія 3000 Мультипіч об’ємом 6,2 л
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NA331/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Всі (14)
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Чи потрібно виймати гумову заглушку з чаші мультипечі?
Чому під час приготування їжі в мультипечі Philips звучить звуковий сигнал?
З мультипечі Philips виходить запах пластмаси
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2 лНабір для гриля
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XXL
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XL
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
Мультипіч Philips не працює або не вмикається
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
З мультипечі Philips виходить білий дим
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