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Технологія RapidAir
16 функцій приготування в 1 пристрої
Час і енергоефективність
Насолоджуйтесь смачною їжею, яка містить до 90% менше жиру*. Запатентована технологія RapidAir Plus з унікальною конструкцією у формі зірки має більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву**, завдяки чому вона готується рівномірно всередині та зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву.
Забудьте про вгадування потрібного моменту. Спостерігайте за процесом приготування, щоб побачити момент ідеальної готовності страви. Готуйте стильно.
83% наших споживачів вважають, що курячі гомілки, приготовані у мультипечі Philips серії 3000, смачніші, ніж приготовані в духовці.******
Відгуки
Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці
Порівняно з мультипечами Philips і технологією RapidAir
Куряча ніжка: до 40% менше жиру порівняно з сирою
Кількість рецептів різниться залежно від країни
Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160 °C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200 °C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Точні відсоткові значення різняться залежно від виробу.
Тестування MetrixLab серед 30 наявних користувачів мультипечей Philips серії 3000, липень 2024 р.