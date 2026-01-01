Швидке рівномірне приготування завдяки технології RapidAir Plus

Насолоджуйтесь смачною їжею, яка містить до 90% менше жиру*. Запатентована технологія RapidAir Plus з унікальною конструкцією у формі зірки має більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву**, завдяки чому вона готується рівномірно всередині та зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву.