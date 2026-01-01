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  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
  • Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак

Серія 3000Мультипіч об’ємом 6,2 л

NA331/00

Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
Вийдіть за рамки смаження за допомогою гарячого повітря завдяки 16 функціям від швидкого випікання до тривалого томління. Отримати смачні повноцінні домашні страви можна швидко й легко, а стильне віконце дозволить побачити, коли страва набуде ідеального рівня хрусткості та ніжності.
Переглянути всі переваги

Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви щоразу

Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак

  • Віконце для спостереження

  • Технологія RapidAir

  • 16 функцій приготування в 1 пристрої

  • Час і енергоефективність

Швидке рівномірне приготування завдяки технології RapidAir Plus

Швидке рівномірне приготування завдяки технології RapidAir Plus

Насолоджуйтесь смачною їжею, яка містить до 90% менше жиру*. Запатентована технологія RapidAir Plus з унікальною конструкцією у формі зірки має більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву**, завдяки чому вона готується рівномірно всередині та зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву.

Стильне віконце для контролю процесу приготування

Стильне віконце для контролю процесу приготування

Забудьте про вгадування потрібного моменту. Спостерігайте за процесом приготування, щоб побачити момент ідеальної готовності страви. Готуйте стильно.

Не йдіть на компроміс зі смаком

Не йдіть на компроміс зі смаком

83% наших споживачів вважають, що курячі гомілки, приготовані у мультипечі Philips серії 3000, смачніші, ніж приготовані в духовці.******

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці

      2. Порівняно з мультипечами Philips і технологією RapidAir

      3. Куряча ніжка: до 40% менше жиру порівняно з сирою

      4. Кількість рецептів різниться залежно від країни

      5. Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160 °C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200 °C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Точні відсоткові значення різняться залежно від виробу.

      6. Тестування MetrixLab серед 30 наявних користувачів мультипечей Philips серії 3000, липень 2024 р.