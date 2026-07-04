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Акумуляторна літій-іонна батарея
Точний гребінець із 14 налаштув.
Вологе та сухе використання
Індикатор батареї
У Philips OneBlade реалізовано революційну технологію догляду за обличчям. З його допомогою можна голити волосся будь-якої довжини. Подвійна система захисту (гладке покриття із заокругленими кінцями) робить гоління легшим і комфортним. Система гоління включає лезо, що швидко рухається (12 000 рухів на хвилину), завдяки чому пристрій ефективний навіть за використання на довшому волоссі.
Інноваційне лезо, що рухається на 360°, може вигинатися у всіх напрямках і пристосуватися до вигинів обличчя. Його конструкція забезпечує постійний контакт зі шкірою та контроль процесу гоління. Легко підстригайте та голіть волосся у важкодоступних місцях лише кількома рухами та з високим ступенем комфорту.*
Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.
4.5
з 5
1034
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
AJNord
04/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Сама чудова бритва
Все чудово! До неї вже був досвід зі старою моделлю. У цієї моделі, що мені найголовніше, дуже ємний акумулятор, є індикатор рівня заряду. Також ергономіка трохи краща ніж у старої моделі.
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя
Date of Use 2026-06-21
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя
Date of Use 2026-06-21
Shatun
29/04/2026
Україна
Philips OneBlade Pro 360
Користуюсь електростанком Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 вже три місяці і моєму задоволенню немає меж! Без перебільшення, це дійсно так! До цього голився звичайним пластиковим станочком зі змінними лезами, а коли з'явився у мене OneBlade, то я отримав насолоду від цього процесу! Гоління виконую на суху, через два дні на третій і ніякі гелі не потрібні, не виникає ніякого подразнення. Зареєструвавши свій пристрій на сайті Philips, отримав знижку на придбання змінних лез, які одразу придбав у кількості 6 штук. Лезо відпрацювало три місяці і голить майже як нове. OneBlade раджу усім своїм друзям та знайомим!
Плюси
Відмінну якість гоління
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
Date of Use 2026-02-08
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
Date of Use 2026-02-08
allexsan74
22/03/2026
Україна
Краща бритва на сьогодні
Загальні враження - дуже позитивні. Станок бриє значно краще за звичайну електробритву. Раніше залишались волоски на шії і було видно, що збриває не докінця. Зараз при використанні Philips OneBlade Pro по-перше, збриває при одному русі леза, по-друге, збриває глибше і по-третє, немає подразнення або маленьких порзів.
Плюси
інноваційність та багатофункціональність. Гарно поводить себе зі шкірою
Мінуси
намає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
В порівнянні з попередньою моделлю
Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.