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  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
  • Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*

Більше не доступний

OneBlade Pro 360Електростанок для обличчя та тіла

QP6541/15

4.5
| (1034) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*
Philips OneBlade Pro – це революційний гібридний електростанок, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання різних інструментів. OneBlade – це універсальне рішення.
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Philips OneBlade – вибір №11

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підрівнювання і гоління волосся різної довжини без зусиль*

  • Акумуляторна літій-іонна батарея

  • Точний гребінець із 14 налаштув.

  • Вологе та сухе використання

  • Індикатор батареї

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

У Philips OneBlade реалізовано революційну технологію догляду за обличчям. З його допомогою можна голити волосся будь-якої довжини. Подвійна система захисту (гладке покриття із заокругленими кінцями) робить гоління легшим і комфортним. Система гоління включає лезо, що швидко рухається (12 000 рухів на хвилину), завдяки чому пристрій ефективний навіть за використання на довшому волоссі.

Інноваційне лезо, що рухається на 360°

Інноваційне лезо, що рухається на 360°, може вигинатися у всіх напрямках і пристосуватися до вигинів обличчя. Його конструкція забезпечує постійний контакт зі шкірою та контроль процесу гоління. Легко підстригайте та голіть волосся у важкодоступних місцях лише кількома рухами та з високим ступенем комфорту.*

Підстригання

Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    • Змінні леза OneBlade Original

    Змінні леза OneBlade Original
    4 шт

    QP240/50
    • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
    • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
    • Двостороннє лезо, 4 шт.
    • 16 місяців ефективного гоління*
    • Підходить для всіх ручок OneBlade
    • Змінні плаваючі леза OneBlade 360

    Змінні плаваючі леза OneBlade 360
    2 шт

    QP420/50
    • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
    • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
    • Двостороннє плаваюче лезо 360, 2 шт.
    • 8 місяців ефективного гоління*
    • Підходить для всіх ручок OneBlade**

    Адаптер джерела живлення HQ8505

    CRP136/01
    • Чорний
    • Європейські країни
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти
    • Модель: HQ8505

Відгуки

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4.5

з 5

1034

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

04/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Сама чудова бритва

Все чудово! До неї вже був досвід зі старою моделлю. У цієї моделі, що мені найголовніше, дуже ємний акумулятор, є індикатор рівня заряду. Також ергономіка трохи краща ніж у старої моделі.

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя

Date of Use 2026-06-21

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя

Date of Use 2026-06-21

29/04/2026

Україна

Україна

Philips OneBlade Pro 360

Користуюсь електростанком Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 вже три місяці і моєму задоволенню немає меж! Без перебільшення, це дійсно так! До цього голився звичайним пластиковим станочком зі змінними лезами, а коли з'явився у мене OneBlade, то я отримав насолоду від цього процесу! Гоління виконую на суху, через два дні на третій і ніякі гелі не потрібні, не виникає ніякого подразнення. Зареєструвавши свій пристрій на сайті Philips, отримав знижку на придбання змінних лез, які одразу придбав у кількості 6 штук. Лезо відпрацювало три місяці і голить майже як нове. OneBlade раджу усім своїм друзям та знайомим!

Плюси

Відмінну якість гоління

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

Date of Use 2026-02-08

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

Date of Use 2026-02-08

22/03/2026

Україна

Україна

Краща бритва на сьогодні

Загальні враження - дуже позитивні. Станок бриє значно краще за звичайну електробритву. Раніше залишались волоски на шії і було видно, що збриває не докінця. Зараз при використанні Philips OneBlade Pro по-перше, збриває при одному русі леза, по-друге, збриває глибше і по-третє, немає подразнення або маленьких порзів.

Плюси

інноваційність та багатофункціональність. Гарно поводить себе зі шкірою

Мінуси

намає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

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      Примітки

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. В порівнянні з попередньою моделлю

      2. Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.