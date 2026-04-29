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OneBlade Pro 360 Електростанок для обличчя та тіла

Більше не доступний

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OneBlade Pro 360Електростанок для обличчя та тіла

QP6541/15

OneBlade Pro 360 Електростанок для обличчя та тіла

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • ZIP файл, 78.6 kB
  • 2 February 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 24 January 2025

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

    • Змінні леза OneBlade Original

    Змінні леза OneBlade Original
    4 шт

    QP240/50
    • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
    • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
    • Двостороннє лезо, 4 шт.
    • 16 місяців ефективного гоління*
    • Підходить для всіх ручок OneBlade
    • Змінні плаваючі леза OneBlade 360

    Змінні плаваючі леза OneBlade 360
    2 шт

    QP420/50
    • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
    • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
    • Двостороннє плаваюче лезо 360, 2 шт.
    • 8 місяців ефективного гоління*
    • Підходить для всіх ручок OneBlade**

    Адаптер джерела живлення HQ8505

    CRP136/01
    • Чорний
    • Європейські країни
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти
    • Модель: HQ8505

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