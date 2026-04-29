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Електробритва Philips серії 5000

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Електробритва Philips серії 5000

S5885/35

Електробритва Philips серії 5000

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Інструкції і документація

Список інгредієнтів - English (US)

  • PDF файл, 145.5 kB
  • 31 July 2026

Заява про відповідність ЄС

  • PDF файл, 673 kB
  • 17 December 2024

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