Вітаємо, Дмитре! Дякуємо за вибір продукції Philips та відгук. Нам приємно чути, що Ви задоволені функціональністю бритви. Для надійної роботи приладу та чудових результатів кожного гоління ми рекомендуємо замінювати бритвені головки кожні 24 місяці. Однак термін експлуатації може змінюватись залежно від індивідуальних особливостей використання. На це впливають щільність волосся, його жорсткість, частота і тривалість гоління, а також те, чи Ви голите лише обличчя, чи голову також. Щодо станції очищення Quick Clean Pod, то її можна використовувати для чищення та освіження бритви після кожного гоління, або щотижня. Використання цієї системи очищення замінює звичайні кроки очищення. Кожен очищувальний картридж Philips ефективний упродовж приблизно 30 циклів очищення у разі щоденного використання і до трьох місяців у разі щотижневого використання. Формула рідини у картриджі, збагачена активними мастилами, захищає бритвені головки від тертя і зношування, забезпечуючи найкращу роботу бритви надовше. Також один раз на місяць або у разі зниження ефективності бритви ми рекомендуємо проводити ретельне очищення. Леза та захисні сітки потрібно чистити окремо, для цього знімайте бритвені головки. Зауважте, що кожне лезо та захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх. Після чищення дайте всім частинам висохнути. Зауважте, що кожне лезо та захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх. Після чищення дайте всім частинам висохнути. Ця модель бритви сумісна з моделлю замінних бритвених головок Philips SH71/50 https://www.philips.ua/c-p/SH71_50/sh71-replacement-shaving-heads, та картріджами для очищення CC12/50 https://www.philips.ua/c-p/CC12_50/quick-clean-pod-cartridge Щодо вартості бритвених головок за картріджів, то ТОВ «Філіпс Україна» веде господарську діяльність на українському ринку відповідно до вимог українського законодавства, в тому числі в частині податкового та митного права. Вартість товару, що імпортується на територію України, формується з включенням всіх обов’язкових податків та митних платежів.