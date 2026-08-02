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  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
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  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
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  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
  • Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри

Більше не доступний

Shaver series 7000Електробритва для вологого/сухого гоління

S7783/59

4.7
| (782) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри
Philips серії 7000 гладко ковзає по шкірі, близько зрізаючи кожен волосок, навіть на 3-денній бороді. Ця бритва, оснащена вдосконаленою технологією SkinIQ, визначає, адаптується і направляє для правильних рухів і забезпечення кращого захисту шкіри.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з технологією SkinIQ

Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри

  • Захисне покриття SkinGlide

  • Леза SteelPrecision

  • Датчик керування рухами

  • Гнучкі головки 360-D

Бритва з меншим тертям для запобігання подразненню

Бритва з меншим тертям для запобігання подразненню

Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Це покриття, виготовлене з 2000 мікротехнологічних кульок на квадратний міліметр, зменшує тертя об шкіру на 25%* для запобігання подразненню.

Вища ефективність підстригання з кожним рухом

Вища ефективність підстригання з кожним рухом

45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз** для ретельного, комфортного результату.

Скеровує вас для покращеної техніки гоління

Скеровує вас для покращеної техніки гоління

Технологія розпізнавання руху електробритви стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

782

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

02/08/2026

Україна

Україна

ТОПЧИК

Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

17/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую цей виріб

Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!

Плюси

Якісний товар з необхідними функціями

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

13/02/2026

Україна

Україна

Гоління з задоволенням.

Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. порівняно з матеріалом без покриття

      2. Протестовано порівняно з Philips серії 3000.

      3. На основі Philips серії S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.

      4. У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.