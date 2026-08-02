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Більше не доступний
Захисне покриття SkinGlide
Леза SteelPrecision
Датчик керування рухами
Гнучкі головки 360-D
Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Це покриття, виготовлене з 2000 мікротехнологічних кульок на квадратний міліметр, зменшує тертя об шкіру на 25%* для запобігання подразненню.
45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз** для ретельного, комфортного результату.
Технологія розпізнавання руху електробритви стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.
4.7
з 5
782
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
LOR-007_UA
02/08/2026
Україна
ТОПЧИК
Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000
Date of Use 2026-06-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000
Date of Use 2026-06-28
17/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Рекомендую цей виріб
Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!
Плюси
Якісний товар з необхідними функціями
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Date of Use 2026-06-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Date of Use 2026-06-03
ABG-8
13/02/2026
Україна
Гоління з задоволенням.
Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
порівняно з матеріалом без покриття
Протестовано порівняно з Philips серії 3000.
На основі Philips серії S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.