      Гладке гоління

      Компактний дизайн бритв Philips серії 500 забезпечує ретельне гоління навіть у дорозі. З нашою портативною бритвою ви виглядатимете й почуватиметеся якнайкраще будь-де й будь-коли.

      Philips Shaver 500 Series Міні електробритва для вологого/сухого гоління

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Philips Shaver 500 Series
      Philips Shaver 500 Series

      Міні електробритва для вологого/сухого гоління

      Гладке гоління

      навіть у дорозі

      • Ретельне гоління, навіть у дорозі
      • Ефективність у всіх напрямках
      • Повторює контури вашого обличчя для комфортного гоління
      • Компактний дизайн
      • Потужна, але тиха
      Система Lift & Cut

      Система Lift & Cut

      Наша унікальна система гоління Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи гладке гоління без пошкодження шкіри

      Леза SteelPrecision

      Леза SteelPrecision

      Наші бриючі головки мають леза SteelPrecision, які обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. Завдяки 3 мільйнонва рухів за хвилину вони забезпечують швидке та ефективне гоління будь-коли та будь-де.

      3D-плаваючі головки

      3D-плаваючі головки

      Розроблені для зменшення подразнення шкіри, 3D-плаваючі головки рухаються в трьох напрямках, забезпечуючи ідеальний контакт зі шкірою для комфортного гоління.

      Компактний дизайн

      Компактний дизайн

      Компактний кишеньковий розмір бритви в поєднанні з елегантним і модним виглядом гарантує, що ви будете стильно виглядати, куди б ви не пішли.

      Потужний, але тихий двигун

      Потужний, але тихий двигун

      Потужний магнітний двигун дозволяє голити навіть густу бороду, забезпечуючи гладке та ретельне гоління будь-де.

      Європейська антикорозійна сталь

      Європейська антикорозійна сталь

      Леза нашої бритви виготовлені з європейської гіпоалергенні сталі, яка стійка до корозії, є безпечною для шкіри та захищає леза від забруднень.

      Зручне сухе або освіжаюче вологе гоління

      Зручне сухе або освіжаюче вологе гоління

      Незалежно від того, надаєте ви перевагу комфортному сухому голінню або освіжаючому вологому голінню з гелем чи піною — наша бритва адаптується до ваших уподобань.Завдяки водостійкості класу IPX7 її можна легко промивати під проточною водою.

      Потужний акумулятор

      Потужний акумулятор

      Насолоджуйтесь зручністю потужного літій-іонного акумулятора, що забезпечує до 40 хвилин роботи після одного повного заряду протягом 1 години. Потрібно терміново поголитися? Просто підключіть бритву на 5 хвилин — і цього вистачить для одного повного гоління.

      Дорожній футляр

      Дорожній футляр

      Забезпечує надійний захист вашої бритви під час траспортування. Стильний на вигляд — це більше, ніж просто чохол зберігання.

      Магнітний ковпачок та блокування для подорожей

      Магнітний ковпачок та блокування для подорожей

      Магнітний ковпачок зберігає бритвену головку чистою, а дорожній фіксатор запобігає випадковому ввімкненню бритви, дозволяючи її брати з собою без жодних турбот.

      Довговічність

      Довговічність

      Наші бритви Philips створені з увагою до деталей, щоб забезпечити довговічність. Вони проходять ретельні випробування, щоб гарантувати стабільну та тривалу службу. Насолоджуйтемь користуванням бритви, яка витримає випробування часом.

      Заряджання через USB-A

      Заряджання через USB-A

      У Philips ми прагнемо сталого розвитку в усіх аспектах створення продукції. Наша мета — зменшити кількість відходів та мінімізувати кількість USB-адаптерів, які ми виробляємо. Якщо вам знадобиться адаптер, відповідний блок живлення можна придбати на сайті: www.philips.com/support або www.philips.ua

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Транспортування та зберігання
        Дорожній футляр

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        40 хвилин
        Автоматичний вибір напруги
        5 В
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • 5 хв швидке заряджання

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір
        Чорний металік

      • Обслуговування

        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH71
        Гарантія
        2 роки

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        Плаваючі 3D головки
        Система гоління
        • Леза SteelPrecision
        • Технологія Lift & Cut

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        Індикатор рівня заряду батареї
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити повністю

