Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
S591/05
Гладке гоління
Компактний дизайн бритв Philips серії 500 забезпечує ретельне гоління навіть у дорозі. З нашою портативною бритвою ви виглядатимете й почуватиметеся якнайкраще будь-де й будь-коли.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Міні електробритва для вологого/сухого гоління
усього
recurring payment
Наша унікальна система гоління Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи гладке гоління без пошкодження шкіри
Наші бриючі головки мають леза SteelPrecision, які обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. Завдяки 3 мільйнонва рухів за хвилину вони забезпечують швидке та ефективне гоління будь-коли та будь-де.
Розроблені для зменшення подразнення шкіри, 3D-плаваючі головки рухаються в трьох напрямках, забезпечуючи ідеальний контакт зі шкірою для комфортного гоління.
Компактний кишеньковий розмір бритви в поєднанні з елегантним і модним виглядом гарантує, що ви будете стильно виглядати, куди б ви не пішли.
Потужний магнітний двигун дозволяє голити навіть густу бороду, забезпечуючи гладке та ретельне гоління будь-де.
Леза нашої бритви виготовлені з європейської гіпоалергенні сталі, яка стійка до корозії, є безпечною для шкіри та захищає леза від забруднень.
Незалежно від того, надаєте ви перевагу комфортному сухому голінню або освіжаючому вологому голінню з гелем чи піною — наша бритва адаптується до ваших уподобань.Завдяки водостійкості класу IPX7 її можна легко промивати під проточною водою.
Насолоджуйтесь зручністю потужного літій-іонного акумулятора, що забезпечує до 40 хвилин роботи після одного повного заряду протягом 1 години. Потрібно терміново поголитися? Просто підключіть бритву на 5 хвилин — і цього вистачить для одного повного гоління.
Забезпечує надійний захист вашої бритви під час траспортування. Стильний на вигляд — це більше, ніж просто чохол зберігання.
Магнітний ковпачок зберігає бритвену головку чистою, а дорожній фіксатор запобігає випадковому ввімкненню бритви, дозволяючи її брати з собою без жодних турбот.
Наші бритви Philips створені з увагою до деталей, щоб забезпечити довговічність. Вони проходять ретельні випробування, щоб гарантувати стабільну та тривалу службу. Насолоджуйтемь користуванням бритви, яка витримає випробування часом.
У Philips ми прагнемо сталого розвитку в усіх аспектах створення продукції. Наша мета — зменшити кількість відходів та мінімізувати кількість USB-адаптерів, які ми виробляємо. Якщо вам знадобиться адаптер, відповідний блок живлення можна придбати на сайті: www.philips.com/support або www.philips.ua
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.