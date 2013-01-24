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    Saeco GranAroma Повністю автоматична еспресо кавомашина

    SM6585/00
    Saeco
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Ваш персональний рецепт приготування Ваш персональний рецепт приготування Ваш персональний рецепт приготування
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      Saeco GranAroma Повністю автоматична еспресо кавомашина

      SM6585/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        GranAroma

        GranAroma

        Повністю автоматична еспресо кавомашина

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ваш персональний рецепт приготування

        Легко налаштовуйте каву на власний смак

        • 16 видів напоїв
        • 6 користувацьких профілів
        • Металева передня панель
        • Кольоровий TFT-дисплей
        16 найпопулярніших у світі напоїв одним натисненням кнопки

        16 найпопулярніших у світі напоїв одним натисненням кнопки

        Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучіно, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.

        Три налаштування смаку з CoffeeMaestro

        Три налаштування смаку з CoffeeMaestro

        Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.

        HygieSteam: автоматично усуває 99,99% мікроорганізмів*

        HygieSteam: автоматично усуває 99,99% мікроорганізмів*

        Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam усуває 99,99% мікроорганізмів* одним натисненням.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання. З них вичавлюються всі найкращі смаки та аромати для приготування понад 20 000 чашок вишуканої кави. Можна легко вибрати одне з 12 налаштувань жорен.

        До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

        До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

        AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.

        LatteDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями улюблених напоїв

        LatteDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями улюблених напоїв

        Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою (зокрема капучіно або лате макіато) одним натисненням кнопки.

        Змінюйте налаштування приготування кави з Coffee Equalizer™

        Змінюйте налаштування приготування кави з Coffee Equalizer™

        Отримуйте інтерактивні вказівки для персоналізації без обмежень із нашим регулятором Coffee Equalizer™. Готуйте каву улюбленим способом, налаштувавши міцність, об’єм кави і молока, температуру, щільність молочної піни, й додайте додаткову порцію.

        Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

        Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

        Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.

        Налаштування DoubleShot збільшує насиченість напою

        Налаштування DoubleShot збільшує насиченість напою

        Збільшуйте насиченість напою за допомогою регулятора Coffee Equalizer або профілю смаку Forte в меню CoffeeMaestro. Можна додати потужного смаку без гіркоти цими двома способами.

        6 профілів: просто зберігайте власні смакові уподобання

        6 профілів: просто зберігайте власні смакові уподобання

        Улюблені рецепти напоїв можна зберігати у щонайбільше 6 користувацьких профілях на зручному дисплеї.

        LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

        LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

        Технологія LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури.

        Великий герметичний контейнер зберігає свіжість кавових зерен

        Великий герметичний контейнер зберігає свіжість кавових зерен

        Великий контейнер вміщає до 300 г свіжих зерен і має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості ваших кавових зерен.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Мірна ложка
          • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
          • Трубка для жиру
          • Контейнер для молока
          • Трубка для молока
          • Фільтр AquaClean

        • Країна виготовлення

          Розроблено у
          Італія
          Виготовлено у
          Румунія

        • Покриття корпусу

          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Загальні специфікації

          Молочне рішення
          Технологія Latte Perfetto
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Лоток для крапель і решітка
          • Контейнер для молока з кришкою
          • Контейнер HygieSteam і тримач
          • Контейнер для меленої кави
          • Мірна ложка
          Налаштування залежно від напою
          • Міцність аромату
          • Кількість кави
          • Кількість молока
          • Кількість води
          • Температура напою
          • Кількість пінки
          • Додаткова доза

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          262 x 383 x 448  мм
          Вага виробу
          8,5–9  кг

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          5
          Налаштування помелу
          12
          Система попереднього заварювання
          Так
          Інтерфейс користувача
          Сенсорний дисплей із піктограмами
          Профілі користувачів
          6, плюс гостьовий
          Налаштування температури
          3
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється

        • Технічні характеристики

          Ємність молочника
          0,6  л
          Ємність контейнера для відходів
          12  порції
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Тип бойлера
          Бойлер із нержавіючої сталі
          Тип молочника
          Контейнер для молока з пластиковою кришкою
          Місткість ємності для кавових зерен
          300  г
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Резервуар для води
          Фронтальний доступ
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Ємність лотка для крапель
          500  мл
          Частота
          50  Гц
          Макс. висота чашки
          150  мм
          Напруга
          230  В
          Колір (кольори)
          Металева передня панель
          Довжина шнура
          120  см
          Тиск помпи
          15  бар

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Кава
          • Американо
          • Капучіно
          • Лате макіато
          • Кава лате
          • Кафе крема
          • Рістрето
          • Еспресо лунго
          • Еспресо макіато
          • Італійське капучіно
          • Кава з молоком
          • Флет вайт
          • Дорожня чашка
          • Спінювання молока
          • Підігрівання молока
          • Гаряча вода
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Так

        • Інші функції

          Знімна група заварювання
          Так
          Ущільнювач для збереження аромату
          Так
          Світлодіод у носику
          Так
          Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
          Так
          Бойлер Quick Heat
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Надійність

          Еко-режим
          Так
          Маркування енергоспоживання
          Клас B
          Споживання енергії в режимі очікування
          <0,5  Вт
          Споживання електроенергії під час заварювання
          1500  Вт
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          > 95%

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            • 99,9999% мікроогранізмів на основі лабораторних тестувань.
            • * Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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