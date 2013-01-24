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Повністю автоматична еспресо кавомашина
Ціна магазину Philips
Усього:
Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучіно, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.
Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.
Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam усуває 99,99% мікроорганізмів* одним натисненням.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання. З них вичавлюються всі найкращі смаки та аромати для приготування понад 20 000 чашок вишуканої кави. Можна легко вибрати одне з 12 налаштувань жорен.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.
Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою (зокрема капучіно або лате макіато) одним натисненням кнопки.
Отримуйте інтерактивні вказівки для персоналізації без обмежень із нашим регулятором Coffee Equalizer™. Готуйте каву улюбленим способом, налаштувавши міцність, об’єм кави і молока, температуру, щільність молочної піни, й додайте додаткову порцію.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Збільшуйте насиченість напою за допомогою регулятора Coffee Equalizer або профілю смаку Forte в меню CoffeeMaestro. Можна додати потужного смаку без гіркоти цими двома способами.
Улюблені рецепти напоїв можна зберігати у щонайбільше 6 користувацьких профілях на зручному дисплеї.
Технологія LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури.
Великий контейнер вміщає до 300 г свіжих зерен і має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості ваших кавових зерен.
Аксесуари
Країна виготовлення
Покриття корпусу
Загальні специфікації
Вага та розміри
Індивідуальне налаштування
Технічні характеристики
Різноманіття
Інші функції
Обслуговування
Надійність