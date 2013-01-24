20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання. З них вичавлюються всі найкращі смаки та аромати для приготування понад 20 000 чашок вишуканої кави. Можна легко вибрати одне з 12 налаштувань жорен.