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SM6685
Ваш персональний рецепт приготування
Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro. Насолоджуйтеся вбудованими функціями Wi-Fi та вдосконалюйте можливості приготування кави завдяки оновленню програмного забезпечення, яке пропонує особливі рецепти.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автоматична кавомашина
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Легко персоналізуйте свою чашку кави за допомогою CoffeeMaestro. Просто виберіть потрібний смак з-поміж 3 попередньо встановлених налаштувань – Delicato, Intenso, Forte. Пристрій автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.
Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий дисплей із високою роздільною здатністю має інтуїтивний інтерфейс користувача на сенсорному екрані для точного створення кавових напоїв.
Створіть свій улюблений рецепт за допомогою CoffeeEqualizer Touch+. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її міцність, об’єм кави та молока, температуру, кількість молочної піни і навіть порядок доливання кави і молока. За потреби можна скористатися функцією ExtraShot для підвищення насиченості кави.
Готуйте й насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією улюбленого кавового напою (зокрема капучино або лате-мак’ято) одним натисненням кнопки.
Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє мікроорганізми на частинах молочника.
Наші найміцніші жорна розкривають найкращі смаки та аромати кавових зерен. Повністю керамічні жорна неймовірно тверді та точні й дозволяють приготувати щонайменше 20 000 чашок смачної кави зі свіжозмелених зерен. Легко налаштовуйте жорна відповідно до свого смаку, вибираючи з-поміж 12 налаштувань.
Зовнішній молочник із технологією LattePerfetto створює густу молочну пінку однорідної, шовковистої текстури, що ідеально підходить для кавових напоїв на основі молока.
Улюблені кавові напої можна зберегти у 6 користувацьких профілях для миттєвого вибору на сенсорному дисплеї з високою роздільною здатністю. Легко персоналізуйте кожен профіль до найменших деталей.
Стежте за станом кавомашини й отримуйте інформацію про її стан, наприклад рівень води або закінчення терміну експлуатації AquaClean.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу в кавомашині. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Більше не потрібно самостійно обирати кавові зерна, адже кавомашина порекомендує вам найкращий варіант. За допомогою вдосконалених алгоритмів Bean Guide визначає ваші смакові уподобання, перш ніж запропонувати ідеальний рівень обсмажування, тип і походження зерен.
Щойно ви встанете з ліжка, ваша кава буде готова до заварювання. Таймер увімкнення дозволяє встановити до 8 таймерів, які автоматично вмикають кавомашину та ідеально підлаштовуються під ваш розпорядок дня.
Бажаєте холодної кави в спекотну пору року? Тепер ви можете випити кави з льодом, не виходячи з дому. Кава з льодом, приготована за одним із більше ніж 40 рецептів, доступних у вашій кавомашині, має такий самий чудовий смак, як і наші класичні рецепти, але з освіжаючою ноткою.
Відкрийте для себе світ кави й догодіть кожному в будь-якому настрої завдяки більше ніж 40 видам смачних кавових напоїв – від відомих напоїв, як-от еспресо й капучино, до спеціальних напоїв на кшталт шоколадно-ванільний латте та кава Baileys. Відкрийте для себе магію смаку кави та перетворіть щоденне приготування кави на вишукану насолоду для гурманів!
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Технічні характеристики
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Завершення
Обслуговування
Екологічність
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