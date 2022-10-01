Холодна кава

Бажаєте холодної кави в спекотну пору року? Тепер ви можете випити кави з льодом, не виходячи з дому. Кава з льодом, приготована за одним із більше ніж 40 рецептів, доступних у вашій кавомашині, має такий самий чудовий смак, як і наші класичні рецепти, але з освіжаючою ноткою.