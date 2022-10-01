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      Saeco GranAroma Deluxe Автоматична кавомашина

      SM6685

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      1 нагорода

      Ваш персональний рецепт приготування

      Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro. Насолоджуйтеся вбудованими функціями Wi-Fi та вдосконалюйте можливості приготування кави завдяки оновленню програмного забезпечення, яке пропонує особливі рецепти.

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      Saeco GranAroma Deluxe Автоматична кавомашина

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      GranAroma Deluxe

      Автоматична кавомашина

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      Ваш персональний рецепт приготування

      Легко налаштовуйте каву на власний смак

      • 16 видів напоїв
      • Молочна система Latte Perfetto
      • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
      • Персоналізація напоїв Coffee Equalizer Touch + 6 профілів
      • Кольоровий сенсорний дисплей
      3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

      3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

      Легко персоналізуйте свою чашку кави за допомогою CoffeeMaestro. Просто виберіть потрібний смак з-поміж 3 попередньо встановлених налаштувань – Delicato, Intenso, Forte. Пристрій автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.

      Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей

      Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей

      Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий дисплей із високою роздільною здатністю має інтуїтивний інтерфейс користувача на сенсорному екрані для точного створення кавових напоїв.

      Регулюйте до 6 налаштувань кавових напоїв за допомогою CoffeeEqualizer Touch+

      Регулюйте до 6 налаштувань кавових напоїв за допомогою CoffeeEqualizer Touch+

      Створіть свій улюблений рецепт за допомогою CoffeeEqualizer Touch+. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її міцність, об’єм кави та молока, температуру, кількість молочної піни і навіть порядок доливання кави і молока. За потреби можна скористатися функцією ExtraShot для підвищення насиченості кави.

      Насолоджуйтеся подвійними порціями улюбленого напою лише одним натисненням

      Насолоджуйтеся подвійними порціями улюбленого напою лише одним натисненням

      Готуйте й насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією улюбленого кавового напою (зокрема капучино або лате-мак’ято) одним натисненням кнопки.

      Видалення мікроорганізмів на частинах молочника

      Видалення мікроорганізмів на частинах молочника

      Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє мікроорганізми на частинах молочника.

      Щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам

      Щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам

      Наші найміцніші жорна розкривають найкращі смаки та аромати кавових зерен. Повністю керамічні жорна неймовірно тверді та точні й дозволяють приготувати щонайменше 20 000 чашок смачної кави зі свіжозмелених зерен. Легко налаштовуйте жорна відповідно до свого смаку, вибираючи з-поміж 12 налаштувань.

      Створює густу молочну пінку однорідної текстури

      Створює густу молочну пінку однорідної текстури

      Зовнішній молочник із технологією LattePerfetto створює густу молочну пінку однорідної, шовковистої текстури, що ідеально підходить для кавових напоїв на основі молока.

      Персоналізація до 6 профілів і збереження вибраного

      Персоналізація до 6 профілів і збереження вибраного

      Улюблені кавові напої можна зберегти у 6 користувацьких профілях для миттєвого вибору на сенсорному дисплеї з високою роздільною здатністю. Легко персоналізуйте кожен профіль до найменших деталей.

      Інтуїтивне обслуговування для завжди якісної кави

      Інтуїтивне обслуговування для завжди якісної кави

      Стежте за станом кавомашини й отримуйте інформацію про її стан, наприклад рівень води або закінчення терміну експлуатації AquaClean.

      Подовжує термін експлуатації кавомашини і покращує смак кави**

      Подовжує термін експлуатації кавомашини і покращує смак кави**

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу в кавомашині. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.

      Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

      Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      Приготуйте ідеальну каву з персональним довідником Bean Guide

      Приготуйте ідеальну каву з персональним довідником Bean Guide

      Більше не потрібно самостійно обирати кавові зерна, адже кавомашина порекомендує вам найкращий варіант. За допомогою вдосконалених алгоритмів Bean Guide визначає ваші смакові уподобання, перш ніж запропонувати ідеальний рівень обсмажування, тип і походження зерен.

      Установіть таймер увімкнення, щоб ваша кавомашина прокидалася разом із вами

      Установіть таймер увімкнення, щоб ваша кавомашина прокидалася разом із вами

      Щойно ви встанете з ліжка, ваша кава буде готова до заварювання. Таймер увімкнення дозволяє встановити до 8 таймерів, які автоматично вмикають кавомашину та ідеально підлаштовуються під ваш розпорядок дня.

      Холодна кава

      Холодна кава

      Бажаєте холодної кави в спекотну пору року? Тепер ви можете випити кави з льодом, не виходячи з дому. Кава з льодом, приготована за одним із більше ніж 40 рецептів, доступних у вашій кавомашині, має такий самий чудовий смак, як і наші класичні рецепти, але з освіжаючою ноткою.

      Готуйте більше 40 видів кавових напоїв одним натисненням кнопки*

      Готуйте більше 40 видів кавових напоїв одним натисненням кнопки*

      Відкрийте для себе світ кави й догодіть кожному в будь-якому настрої завдяки більше ніж 40 видам смачних кавових напоїв – від відомих напоїв, як-от еспресо й капучино, до спеціальних напоїв на кшталт шоколадно-ванільний латте та кава Baileys. Відкрийте для себе магію смаку кави та перетворіть щоденне приготування кави на вишукану насолоду для гурманів!

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        12
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Система попереднього заварювання
        Так
        Інтерфейс користувача
        Кольоровий сенсорний TFT дисплей
        Профілі користувачів
        6
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Американо
        • Кава з молоком
        • Кава кортадо
        • Кафе крема
        • Кава лате
        • Капучино
        • Кава
        • Еспресо
        • Еспресо лунго
        • Еспресо мак’ято
        • Флет вайт
        • Гаряча вода
        • Італійське капучіно
        • Лате макіато
        • Суміші
        • Спінювання молока
        • Рістрето
        • Дорожня чашка
        • Підігрівання молока
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Так

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        Так
        Світлодіод у носику
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Мірна ложка
        • Перевірка жорсткості води за допомогою смужки
        • Трубка для жиру
        • Контейнер для молока
        • Трубка для молока
        • Фільтр AquaClean

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,6 л
        Колір (кольори)
        Металева передня панель
        Напруга
        230  V
        Частота
        50  Hz
        Місткість контейнера для відходів
        12  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  L
        Тип бойлера
        Бойлер із нержавіючої сталі
        Тип молочника
        Контейнер для молока, металева кришка
        Місткість ємності для кавових зерен
        300  g
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Макс. висота чашки
        150  mm
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Ємність лотка для крапель
        500  ml
        Тиск помпи
        15  bar
        Довжина шнура
        1200  mm
        Потужність
        1500 Вт

      • Вага та розміри

        Вага
        8,5–9  kg
        Розміри (Ш x Г x В)
        262 x 448 x 383 мм  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        Зовнішній молочник
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Лоток для крапель і решітка
        • Контейнер для молока з кришкою
        • Контейнер HygieSteam і тримач
        • Контейнер для меленої кави
        • Мірна ложка
        Налаштування залежно від напою
        • Міцність аромату
        • Температура напою
        • Кількість пінки
        • Послідовність наливання молока/кави
        • Додаткова доза
        • Об’єм кави та молока

      • Завершення

        Матеріал основного корпусу
        Пластик/металева передня панель

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Екорежим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас B
        Споживання енергії в режимі очікування
        <0,5  W
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  W
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        > 95%

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      • * Отримайте доступ до безлічі рецептів приготування кави одним натисканням кнопки на зареєстрованій кавоварці, підключеній до Wi-Fi, з найновішим оновленням програмного забезпечення.
      • ** З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      Способи оплати:

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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