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      Saeco Xelsis Deluxe Повністю автоматична еспресо кавомашина

      SM8780/00

      Загальна оцінка / 5
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      2 нагороди

      Точна персоналізація у кожному заварюванні

      Багате поєднання італійської спадщини, підключеної технології та інновацій приготування кави. Завдяки поєднанню вдосконалень кавоварка працює так, як ви завжди мріяли, і готує вишукану каву на ваш смак.

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      Saeco Xelsis Deluxe Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Xelsis Deluxe
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      Xelsis Deluxe

      Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Точна персоналізація у кожному заварюванні

      Отримуйте максимум смаку від зерен за допомогою BeanMaestro

      • Більше 50* видів кавових напоїв
      • 6 користувацьких профілів
      • Блискучий чорний
      • 5-дюймовий кольоровий сенсорний TFT
      Готуйте більше 50 видів кавових напоїв одним натисненням кнопки*

      Готуйте більше 50 видів кавових напоїв одним натисненням кнопки*

      Відкрийте для себе світ кави й догодіть кожному в будь-якому настрої завдяки більше ніж 50 видам смачних кавових напоїв – від відомих напоїв, як-от еспресо й капучино, до спеціальних напоїв на кшталт шоколадно-ванільний латте та кава Baileys. Відкрийте для себе магію смаку кави та перетворіть щоденне приготування кави на вишукану насолоду для гурманів!

      Отримуйте максимум смаку від зерен за допомогою BeanMaestro

      Отримуйте максимум смаку від зерен за допомогою BeanMaestro

      BeanMaestro автоматично налаштовує параметри приготування кави для отримання найкращого смаку й аромату вибраних кавових зерен. Просто виберіть тип і підсмажування бобів і дозвольте BeanMaestro зробити все інше.

      Регулюйте до 7 налаштувань кавових напоїв за допомогою CoffeeEqualizer Touch+

      Регулюйте до 7 налаштувань кавових напоїв за допомогою CoffeeEqualizer Touch+

      Створіть свій улюблений рецепт за допомогою CoffeeEqualizer Touch+. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її міцність, об’єм кави та молока, температуру, смак, кількість молочної піни і навіть порядок доливання кави і молока. За потреби можна скористатися функцією ExtraShot для підвищення насиченості кави.

      Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей

      Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей

      Вдосконалений 5-дюймовий кольоровий дисплей із високою роздільною здатністю має інтуїтивний інтерфейс користувача на сенсорному екрані для точного створення кавових напоїв.

      Відкрийте для себе нові рецепти з персоналізованими рекомендаціями

      Відкрийте для себе нові рецепти з персоналізованими рекомендаціями

      Пристрій вивчить ваші уподобання і надаватиме вам ексклюзивні, персоналізовані рекомендації, які допоможуть вам відкрити нові рецепти кави, а також різні функції.

      Інтуїтивне обслуговування для завжди якісної кави

      Інтуїтивне обслуговування для завжди якісної кави

      Легко перевіряйте стан машини та чищення на інтуїтивній панелі з кольоровими позначками на дисплеї. Панель надасть вам корисний огляд і повідомить про стан речей на кшталт рівня води або закінчення терміну експлуатації AquaClean.

      Зберігайте улюблені кавові напої у 6 користувацьких профілях

      Зберігайте улюблені кавові напої у 6 користувацьких профілях

      Улюблені кавові напої можна зберегти у 6 користувацьких профілях для миттєвого вибору на сенсорному дисплеї з високою роздільною здатністю. Легко персоналізуйте кожен профіль до найменших деталей.

      Легко персоналізуйте свою чашку кави за допомогою CoffeeMaestro

      Легко персоналізуйте свою чашку кави за допомогою CoffeeMaestro

      Легко персоналізуйте свою чашку кави за допомогою CoffeeMaestro. Просто виберіть потрібний смак з-поміж 3 попередньо встановлених налаштувань – Delicato, Intenso, Forte. Пристрій автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.

      LattePerfetto – створює густу молочну пінку однорідної текстури

      LattePerfetto – створює густу молочну пінку однорідної текстури

      Зовнішній молочник із нашою технологією LattePerfetto створює густу молочну пінку з однорідною, шовковистою текстурою.

      Готуйте два улюблені кавові напої лише одним натисненням

      Готуйте два улюблені кавові напої лише одним натисненням

      Готуйте й насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією улюбленого кавового напою (зокрема капучино або лате-мак’ято) одним натисненням кнопки.

      Заварюйте щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам

      Заварюйте щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам

      Наші найміцніші жорна розкривають найкращі смаки та аромати кавових зерен. Повністю керамічні жорна неймовірно тверді та точні й дозволяють приготувати щонайменше 20 000 чашок смачної кави зі свіжозмелених зерен. Легко налаштовуйте жорна відповідно до свого смаку, вибираючи з-поміж 12 налаштувань.

      Насолоджуйтеся вишуканим смаком завдяки системі видобування аромату

      Насолоджуйтеся вишуканим смаком завдяки системі видобування аромату

      Система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою заварювання та отриманням аромату для вишуканого смаку кави.

      AquaClean подовжує термін експлуатації кавомашини та покращує смак кави**

      AquaClean подовжує термін експлуатації кавомашини та покращує смак кави**

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу в кавомашині. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.

      Приготуйте ідеальну каву з персональним довідником Bean Guide

      Приготуйте ідеальну каву з персональним довідником Bean Guide

      Більше не потрібно самостійно обирати кавові зерна, адже кавомашина порекомендує вам найкращий варіант. За допомогою вдосконалених алгоритмів Bean Guide визначає ваші смакові уподобання, перш ніж запропонувати ідеальний рівень обсмажування, тип і походження зерен.

      Установіть таймер увімкнення, щоб ваша кавомашина прокидалася разом із вами

      Установіть таймер увімкнення, щоб ваша кавомашина прокидалася разом із вами

      Щойно ви встанете з ліжка, ваша кава буде готова до заварювання. Таймер увімкнення дозволяє встановити до 8 таймерів, які автоматично вмикають кавомашину та ідеально підлаштовуються під ваш розпорядок дня.

      Холодна кава

      Холодна кава

      Бажаєте холодної кави в спекотну пору року? Тепер ви можете випити кави з льодом, не виходячи з дому. Кава з льодом, приготована за одним із більше ніж 50 рецептів, доступних у вашій кавомашині, має такий самий чудовий смак, як і наші класичні рецепти, але з освіжаючою ноткою.

      Вбудований модуль Wi-Fi

      Вбудований модуль Wi-Fi

      Наша кавомашина Saeco Xelsis тепер оснащена вбудованим модулем Wi-Fi, завдяки чому оновлювати програму кавомашини та отримувати персоналізовані рекомендації стало простіше, ніж будь-коли. Оновлення встановлюються автоматично, і ви отримуватимете пропозиції щодо покращення функцій пристрою, оскільки кавомашина вивчатиме ваші звички.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Румунія
        Розроблено у
        Італія

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        12
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Система попереднього заварювання
        Так
        Інтерфейс користувача
        Кольоровий сенсорний TFT дисплей
        Профілі користувачів
        6
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Американо
        • Кава з молоком
        • Кава кортадо
        • Кафе крема
        • Кава лате
        • Капучино
        • Кава
        • Еспресо
        • Подвійне еспресо
        • Еспресо лунго
        • Еспресо мак’ято
        • Флет вайт
        • Галон
        • Гаряча вода
        • Італійське капучіно
        • Еспресо з невеликою кількістю вершків
        • Лате макіато
        • Суміші
        • Спінювання молока
        • Рістрето
        • Дорожня чашка
        • Американо
        • Підігрівання молока
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Так

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        Так
        Світлодіод у носику
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Контейнер для молока
        • Фільтр AquaClean
        • Мірна ложка
        • Перевірка жорсткості води за допомогою смужки
        • Трубка для жиру
        • Трубка для молока

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Колір (кольори)
        Чорний
        Ємність молочника
        0,6 л
        Частота
        50  Hz
        Місткість контейнера для відходів
        12  servings
        Ємність резервуара для води
        1,7  L
        Тип бойлера
        Бойлер із нержавіючої сталі
        Тип молочника
        Контейнер для молока, металева кришка
        Місткість ємності для кавових зерен
        450  g
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Макс. висота чашки
        150  mm
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Ємність лотка для крапель
        700  ml
        Тиск помпи
        15  bar
        Довжина шнура
        1200  mm
        Потужність
        1500 Вт

      • Вага та розміри

        Вага
        11–12,4  kg
        Розміри (Ш x Г x В)
        287 x 487 x 396 мм

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        Зовнішній молочник
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Лоток для крапель і решітка
        • Контейнер для молока з кришкою
        • Контейнер HygieSteam і тримач
        • Контейнер для меленої кави
        • Мірна ложка
        Налаштування залежно від напою
        • Міцність аромату
        • Кількість кави
        • Спробуйте
        • Кількість молока
        • Кількість води
        • Температура напою
        • Кількість пінки
        • Послідовність наливання молока/кави
        • Додаткова доза

      • Завершення

        Матеріал основного корпусу
        пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Екорежим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас B

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      • * Отримайте доступ до безлічі рецептів приготування кави одним натисканням кнопки на зареєстрованій кавоварці, підключеній до Wi-Fi, з найновішим оновленням програмного забезпечення.
      • ** З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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