Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
SM8889
Точна персоналізація у кожному заварюванні
Справжня кавоварка з італійською майстерністю, новою інтуїтивною підключеною технологією та вражаючим 7,8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм. Приготування вишуканої кави та персоналізоване використання, як ніколи раніше.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повністю автоматична еспресо кавомашина
усього
recurring payment
Відкрийте для себе світ кави й догодіть кожному в будь-якому настрої завдяки більше ніж 50 видам смачних кавових напоїв – від відомих напоїв, як-от еспресо й капучино, до спеціальних напоїв на кшталт шоколадно-ванільний латте та кава Baileys. Відкрийте для себе магію смаку кави та перетворіть щоденне приготування кави на вишукану насолоду для гурманів!
Улюблені кавові напої можна зберегти у 8 користувацьких профілях для миттєвого вибору на сенсорному дисплеї з високою роздільною здатністю. Легко персоналізуйте кожен профіль до найменших деталей.
BeanMaestro автоматично налаштовує параметри приготування кави для отримання найкращого смаку й аромату вибраних кавових зерен. Просто виберіть тип і підсмажування бобів і дозвольте BeanMaestro зробити все інше.
Створіть свій улюблений рецепт за допомогою CoffeeEqualizer Touch+. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її міцність, об’єм кави та молока, температуру, смак, кількість молочної піни і навіть порядок доливання кави і молока. За потреби можна скористатися функцією ExtraShot для підвищення насиченості кави.
Найвдосконаленіший 7,84-дюймовий кольоровий дисплей із високою роздільною здатністю Saeco має інтуїтивний сенсорний інтерфейс користувача для забезпечення точної взаємодії та можливості перегляду відео із вказівками. Вражаючий великий дисплей допомагає приготувати кавові напої з точним керуванням і видимістю.
Пристрій вивчить ваші уподобання і надаватиме вам ексклюзивні, персоналізовані рекомендації, які допоможуть вам відкрити нові рецепти кави, а також різні функції.
Легко перевіряйте стан машини та чищення на інтуїтивній панелі з кольоровими позначками на дисплеї. Панель надасть вам корисний огляд і повідомить про стан речей на кшталт рівня води або закінчення терміну експлуатації AquaClean.
Легко персоналізуйте свою чашку кави за допомогою CoffeeMaestro. Просто виберіть потрібний смак з-поміж 3 попередньо встановлених налаштувань – Delicato, Intenso, Forte. Пристрій автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.
Зовнішній молочник із нашою технологією LattePerfetto створює густу молочну пінку з однорідною, шовковистою текстурою.
Готуйте й насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією улюбленого кавового напою (зокрема капучино або лате-мак’ято) одним натисненням кнопки.
Наші найміцніші жорна розкривають найкращі смаки та аромати кавових зерен. Повністю керамічні жорна неймовірно тверді та точні й дозволяють приготувати щонайменше 20 000 чашок смачної кави зі свіжозмелених зерен. Легко налаштовуйте жорна відповідно до свого смаку, вибираючи з-поміж 12 налаштувань.
Система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою заварювання та отриманням аромату для вишуканого смаку кави.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу в кавомашині. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.
Кавомашина має вбудовану функцію підключення модуля Wi-Fi для запобігання упущенню частин процесу, а також вдосконалені функції, якими легко керувати з дисплея і навіть функцію магазину для поповнення запасів і покупки аксесуарів (якщо це доступно у вашій країні). Регулярні оновлення базуються на вдосконаленнях програмного забезпечення і навчанні пристрою, що завжди сприяє покращенню та збагаченню використання і дозволяє користуватися усіма перевагами кавомашини.
Більше не потрібно самостійно обирати кавові зерна, адже кавомашина порекомендує вам найкращий варіант. За допомогою вдосконалених алгоритмів Bean Guide визначає ваші смакові уподобання, перш ніж запропонувати ідеальний рівень обсмажування, тип і походження зерен.
Щойно ви встанете з ліжка, ваша кава буде готова до заварювання. Таймер увімкнення дозволяє встановити до 8 таймерів, які автоматично вмикають кавомашину та ідеально підлаштовуються під ваш розпорядок дня.
Бажаєте холодної кави в спекотну пору року? Тепер ви можете випити кави з льодом, не виходячи з дому. Кава з льодом, приготована за одним із більше ніж 50 рецептів, доступних у вашій кавомашині, має такий самий чудовий смак, як і наші класичні рецепти, але з освіжаючою ноткою.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Технічні характеристики
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Завершення
Обслуговування
Екологічність
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.