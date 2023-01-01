Підключайте пристрій за допомогою вбудованого модуля Wi-Fi

Кавомашина має вбудовану функцію підключення модуля Wi-Fi для запобігання упущенню частин процесу, а також вдосконалені функції, якими легко керувати з дисплея і навіть функцію магазину для поповнення запасів і покупки аксесуарів (якщо це доступно у вашій країні). Регулярні оновлення базуються на вдосконаленнях програмного забезпечення і навчанні пристрою, що завжди сприяє покращенню та збагаченню використання і дозволяє користуватися усіма перевагами кавомашини.